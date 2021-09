Un vibrant "Come on !" a résonné dans l'immense court Arthur-Ashe. Après près de trois heures de bataille (2h48 précisément), Bianca Andreescu est venue à bout de la résistance magnifique de Viktorija Golubic, 45e joueuse mondiale en trois sets intenses (7-5, 4-6, 7-5). Deux ans après son triomphe retentissant face à Serena Williams, la Canadienne a donc retrouvé avec bonheur (elle avait déclarait forfait en 2020, NDLR) le lieu de ses exploits, poursuivant de fait sa série d'invincibilité à l'US Open (8 victoires consécutives désormais). Au 2e tour, elle sera opposée à l'Américaine Lauren Davis.

Mais rien ne fut facile pour la tête de série numéro 6 du Majeur américain. Et pour cause, Andreescu a joué avec le feu, accusant même un break de retard dans le troisième set (7-5, 4-6, 2-4) avant de remporter 5 des 6 derniers jeux pour se sortir de ce qui prenait des allures de traquenard. Car de l'autre côté du filet, Golubic n'a pas fait de complexes, sur la lancée d'une saison 2021 qui l'a révélée au grand public.

Andreescu a fait la pluie et le beau temps

US Open Djokovic : "Après la perte du 2e set, j'ai rectifié les erreurs que j'ai pu faire" IL Y A 2 HEURES

La Suissesse, quart-de-finaliste à Wimbledon et récemment médaillée d'argent en double aux Jeux Olympiques de Tokyo, a encore fait admirer la pureté de son revers à une main et sa régularité a failli payer face aux montagnes russes adverses. Andreescu a ainsi alterné l'impressionnant, quand elle a aligné quatre jeux pour s'adjuger le premier set (de 3-5 à 7-5), et l'inquiétant entre le milieu du deuxième et le début du troisième acte. La Canadienne a même dû faire appel au médecin, faisant craindre une nouvelle blessure dans le deuxième set avant de révéler avoir souffert de maux d'estomac passagers.

Heureusement pour elle, la championne de l'édition 2019 a retrouvé tout son dynamisme et de l'intensité dans ses frappes en fin de match. Et dès qu'elle a accéléré, Golubic n'a pu suivre son rythme effréné. Avec 40 coups gagnants et 36 erreurs, elle aura fait le jeu et les fautes. Reste désormais à savoir comment elle récupérera pour la suite de son tournoi.

US Open Good morning Flushing : Djoko, démarrage au petit trot IL Y A 2 HEURES