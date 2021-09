Tennis

US Open 2021 - Chérie, j'ai rétréci Halep ! La magie du Cube d'Eurosport

US OPEN 2021 - Véritable prouesse technique, le Cube d'Eurosport permet d'être au plus près des athlètes. Qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi, Simona Halep a elle aussi eu droit à sa téléportation. Et, réglage oblige, à un léger rétrécissement... qu'elle a pris avec le sourire.

00:00:41, il y a une heure