US Open 2021 - Culot monstre et coups géniaux : Leylah Fernandez a bouté Naomi Osaka hors du tournoi : le résumé vidéo

US OPEN 2021 - Elle semble n'avoir peur de rien et quand elle lâche ses coups, cela peut donner ça. La jeune Leylah Fernandez (18 ans) a éliminé Naomi Osaka, vendredi soir dans un Arthur Ashe incandescent, à l'issue d'un match enlevé (5-7, 7-6(2), 6-4). Voici le résumé en vidéo de son succès face à la tenante du titre, au 3e tour, avec quelques points sensationnels et une énergie communicative.

00:02:59, il y a 2 heures