Le petit Daniil illustré, édition 2021. S'il y a quelque chose que partage Daniil Medvedev avec Novak Djokovic, c'est que le garçon est toujours intéressant quand il prend la parole. Parlez lui de météo, de psychologie, de sport ou de mode, il vous répondra en étant pertinent, même s'il ne connaît rien au sujet. Il est un peu comme son jeu, il est toujours dans une forme de réflexion.

Après sa victoire nette et sans bavure face à Dan Evans en 8e de finale , à qui il a rendu un petit hommage, en tant qu'admirateur de son style de jeu, le n°2 mondial a abordé le thème de ses ambitions. Celles qu'il a à New York cette année et en général quand il aborde un tournoi, lui qui est solidement installé à la 2e place mondiale.

Le professeur Medvedev a donc une nouvelle fois captivé beaucoup de monde dans la traditionnelle conférence de presse. Il lui a été rappelé par un interlocuteur ses déclarations après sa défaite surprise face à Hubert Hurkacz en 8e de finale du dernier Wimbledon. Sérieux outsider pour le titre, il s'était royalement planté avant les quarts de finale, avant de passer en mode auto-flagellation au moment de débriefer son gadin. Pour faire simple : selon lui, un n°2 mondial qui perd en 8e de finale d'un Grand Chelem pouvait aller réviser ses leçons. Il n'est pas au niveau.

Pour le Medvedev de 2021, un 8e ou une demie ce n'est pas assez

Donc, est-ce que Medvedev est du genre à se mettre une enclume sur la tête avant d'aborder un tournoi parce qu'il est n°2 mondial ? "J'ai toujours dit que je prenais match par match dans les tournois. Vous pouvez perdre au 1er tour, vous pouvez perdre en finale. Mais si je joue bien, je sais de quoi je suis capable. C'est difficile de me battre", a balancé le Moscovite, toujours aussi cash. "A Wimbledon, j'ai été honnête, j'ai perdu contre un très bon joueur et Hubert avait très bien joué. Il est en train de monter. Il va avoir un meilleur classement et il ira plus loin dans les Grands Chelems à l'avenir. Après m'avoir battu, il a battu Roger."

Il a quand même tenu à expliquer ses paroles, visiblement mal interprétées par beaucoup. "Mais quand j'ai dit que perdre en 8e de finale n'était pas un bon résultat, je voulais dire en général et pas en évoquant ce match en particulier. Et perdre au 4e tour pour un n°2 mondial, ce n'est pas assez bon, spécifiquement sur herbe, une surface que j'aime plus que la terre battue (il avait été éliminé en quart de finale à Roland-Garros, ndlr). Si ça avait été sur terre battue, j'aurais dit autre chose ! (rires)"

Le double finaliste en Grand Chelem a appuyé son propos. "Mais c'est pareil pour chaque tournoi. Si vous êtes tête de série, et que vous n'êtes pas en finale... Prenez Cincinnati, j'ai perdu contre Rublev. C'était un match brutal et il a très bien joué. Mais si on parle du résultat en lui-même, sur le tournoi, faire une demi-finale ce n'était pas assez bon."

Daniil Medvedev lors de son match du 2e tour à l'US Open 2021 Crédit: Getty Images

Medvedev aime "apprendre"

Complètement adapté aux conditions de jeu à Flushing Meadows, Medvedev n'est donc pas venu pour perdre en quart ou en demie cette année, surtout que son tableau s'est considérablement dégagé après les sorties de Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev, entre autres, au 3e tour.

Finaliste en 2019, demi-finaliste en 2020, Medvedev se rapproche du moment où il va soulever son premier Grand Chelem. Il y a de bonnes chances qu'il fasse ça à New York, un endroit où il a beaucoup appris depuis deux ans. "Il n'y a pas grand chose à ajouter. Je veux gagner chaque tournoi auquel je participe, mais tout ça sans me mettre la pression. Encore une fois, je sais comment gagner des matches et je sais expliquer pourquoi j'en perds certains. L'idée est d'apprendre et d'être meilleur la prochaine fois."

Prendre des claques, ça ne dérange pas plus que ça le n°1 russe. Pragmatique, il prend des notes sur son calepin juste après. Chaque jour, chaque match, chaque événement le fait monter d'une marche sur son échelle. "C'est difficile de dire dans quel secteur en particulier vous êtes meilleur qu'avant", explique-t-il au sujet de ses progrès depuis deux ans. "Mais plus vous vieillissez, plus vous êtes mature, mais sur un plan tennistique seulement. Si on prend les deux dernières années, j'ai fait une finale de Grand Chelem en plus, j'ai gagné trois autres Masters et gagné plein de rencontres difficiles contre des adversaires coriaces. Parfois, en match, vous revenez au score, parfois vous gagnez sans perdre un set. C'est cela l'expérience."

Il a terminé son explication sur l'expérience du joueur de tennis, en évoquant d'éventuelles retrouvailles avec Novak Djokovic en finale d'un tournoi du Grand Chelem. "Un autre exemple, j'ai perdu contre Novak en finale de l'Open d'Australie. Si je le rejoue en finale de Grand Chelem, est-ce que je ferais mieux ? Personne ne le sait. Est-ce que j'essaierai de faire mieux avec l'expérience acquise ? Bien sûr. J'essaye d'apprendre tout le temps, que ce soit après un bon résultat ou une défaite. Des fois, j'y arrive. Des fois non. Donc, oui, ce qu'il y a de meilleur chez moi, c'est l'expérience."

