Un an après une édition à huis clos et fortement chamboulée par la pandémie de coronavirus, l'US Open ouvre un nouveau chapitre. Du 24 août au 12 septembre 2021, ne manquez rien du dernier Grand Chelem de la saison à Flushing Meadows. L'US Open 2021 sera à regarder en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici.

Comment regarder l'US Open 2021 en direct vidéo ?

L'US Open sera à regarder en direct sur Eurosport 1 et Eurosport 2. Tous les matches des tournois simples, doubles, fauteuils seront à vivre en direct, en intégralité et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

ATP Washington, DC Sinner en finale IL Y A 10 HEURES

Consultants : Justine Hénin, Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, Camille Pin, Jean-Paul Loth et Georgen Goven

Justine Hénin, Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, Camille Pin, Jean-Paul Loth et Georgen Goven Commentaire : Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Thomas Bihel, Alban Lepoivre, Simon Dos Santos, Thomas Morel, Géraldine Weber, Romain Bouchenot et Jean-François Maurel

Le court Arthur Ashe lors de la finale de l'édition 2019 entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev Crédit: Getty Images

Quel programme sur Eurosport pour l'US Open 2021 ?

L'Eurosport Tennis Club sera votre rendez-vous quotidien chaque jour, à partir de 23h. Autour d'Olivier Canton et Géraldine Weber, nos experts reviendront sur les temps forts du jour. Au programme : débats, analyses, Palette et les plus beaux point du tournoi.

sera votre rendez-vous quotidien chaque jour, à partir de 23h. Autour d'Olivier Canton et Géraldine Weber, nos experts reviendront sur les temps forts du jour. Au programme : débats, analyses, Palette et les plus beaux point du tournoi. Di'P Impact : le podcast du tennis d'Eurosport, avec Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau, à retrouver chaque mardi sur Eurosport.fr et toutes les plateformes d'écoute

: le podcast du tennis d'Eurosport, avec Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau, à retrouver chaque mardi sur Eurosport.fr et toutes les plateformes d'écoute Les comptes-rendus, articles, analyses et résumés vidéos des matches seront à retrouver sur notre site Eurosport.fr.

A quelle heure débuteront les rencontres à l'US Open 2021 ?

La prise d'antenne s'effectuera à partir de 17h, heure française.

Les traditionnelles "night sessions" new-yorkaises débuteront elles à 1h du matin et se prolongeront dans la nuit.

Finale féminine : le 11 septembre à 22h sur Eurosport 1 et l'application Eurosport

: le 11 septembre à 22h sur Eurosport 1 et l'application Eurosport Finale masculine : le 12 septembre à 22h sur Eurosport 1 et l'application Eurosport

Quels sont les favoris à l'US Open 2021 ?

Simple messieurs

Le grand favori : Il sera l'une des grandes attractions de cette quinzaine new yorkaise. Vainqueur des trois premiers majeurs de la saison, à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, Novak Djokovic voudra oublier ses déboires de 2020, où il avait été disqualifié en quarts pour comportement anti-sportif. Surtout, il tentera de rentrer encore plus dans l'histoire en réalisant le Grand Chelem. Le Serbe deviendrait alors le premier joueur à accomplir cet exploit depuis Rod Laver en 1969.

: Il sera l'une des grandes attractions de cette quinzaine new yorkaise. Vainqueur des trois premiers majeurs de la saison, à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, voudra oublier ses déboires de 2020, où il avait été disqualifié en quarts pour comportement anti-sportif. Surtout, il tentera de rentrer encore plus dans l'histoire en réalisant le Grand Chelem. Le Serbe deviendrait alors le premier joueur à accomplir cet exploit depuis Rod Laver en 1969. Les principaux joueurs à suivre : Triple vainqueur de l'épreuve, Rafael Nadal sera la principale menace pour contrecarrer les plans du numéro un mondial. Médaillé d'or aux Jeux olympiques de Tokyo, Alexander Zverev sera également l'un des principaux outsiders pour le titre. Parmi les autres prétendants, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Andrey Rublev ou encore le demi-finaliste de l'édition 2020 Pablo Carreno-Busta seront au rendez-vous.

Les grands absents : Tenant du titre, Dominic Thiem devrait manquer à l'appel à Flushing Meadows en raison de soucis au poignet. L'incertitude plane également sur Roger Federer, quintuple vainqueur de l'épreuve et qui n'a plus disputé le moindre match depuis son élimination à Wimbledon il y a quelques semaines.

"On ne voyait personne battre Djokovic, il s'est disqualifié tout seul"

Simple dames

La favorite : Avec six lauréates différentes sur les sept dernières éditions, le tableau féminin s'annonce encore une fois très ouvert. Impériale en 2020, Naomi Osaka sera pourtant la grande favorite à sa propre succession à Flushing Meadows. Eliminée prématurément à Tokyo, la Japonaise sera revancharde.

Avec six lauréates différentes sur les sept dernières éditions, le tableau féminin s'annonce encore une fois très ouvert. Impériale en 2020, Naomi Osaka sera pourtant la grande favorite à sa propre succession à Flushing Meadows. Eliminée prématurément à Tokyo, la Japonaise sera revancharde. Les joueuses attendues : Elle-aussi éliminée à la surprise générale aux premier tour des Jeux olympique de Tokyo, Ashleigh Barty sera en quête de rebond. Vainqueure à Wimbledon il y a quelques semaines, l'Australienne tentera de décrocher son deuxième titre de l'année. Parmi les autres forces en présence, Serena Williams, Aryna Sabalenka, Sofia Kenin, Elina Svitolina, Simona Halep, Karolina Pliskova, Iga Switatek, Garbine Muguruza, Barbora Krejcikova peuvent espérer arracher le titre. Sensation des JO de Tokyo où elle a décroché l'or en simple et l'argent en double, la Suissesse Belinda Bencic sera également une sacrée outsider.

La question qui fâche : Osaka pouvait-elle vraiment espérer mieux ?

Quels Français sur les courts à l'US Open 2021 ?

Ugo Humbert sera la principale chance tricolore de l'autre côté de l'Atlantique. Le Mosellan a également réalisé de belles performances lors du tournoi olympique, en écartant notamment Stefanos Tsitsipas. Toujours en quête de repères, Gaël Monfils sera également présent tout comme Adrian Mannarino, Benoit Paire, Richard Gasquet, Jérémy Chardy, Jo-Wilfried Tsonga, Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert et Corentin Moutet. Auteur de belles performances sur gazon,sera la principale chance tricolore de l'autre côté de l'Atlantique. Le Mosellan a également réalisé de belles performances lors du tournoi olympique, en écartant notamment Stefanos Tsitsipas. Toujours en quête de repères,sera également présent tout commeet Autre grosse satisfaction tricolore, Arthur Rinderknech devrait être exempté de qualifications. Un stade que devrait néanmoins connaître Hugo Gaston et les autres représentants tricolores. A moins qu'une wild-card ne vienne se présenter à l'un d'entre eux.

Arthur Rinderknech au tournoi 2021 de Kitzbühel Crédit: Getty Images

Chez les dames, on devrait retrouver Caroline Garcia, Fiona Ferro, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et la jeune Bretonne Clara Burel sont attendues. Comme pour les messieurs, elles pourraient également être accompagnées par d'autres compatriotes issues des qualifications.

Combien de spectateurs à l'US Open 2021 ?

Le jour et la nuit. Disputé à huis clos l'an dernier, le tournoi new yorkais fera le plein cette année comme l'a annoncé l'USTA , la fédération américaine de tennis au mois de juin dernier. Cette annonce est assez "historique" puisqu'il s'agira du premier tournoi du Grand Chelem disputé avec 100% de spectateurs depuis l'Open d'Australue 2020. L'organisation a d'ailleurs annoncé avoir vendu la quasi-intégralité de ses billets.

Di Pasquale : "Il y a de la fierté à voir le tennis français représenté de cette manière"

Le programme de l'US Open 2021

Qualifications : du 24 au 27 août 2021

Simple messieurs et dames

1er tour : 30 et 31 août

2e tour : 1er et 2 septembre

3e tour : 3 et 4 septembre

8es de finale : 5 et 6 septembre

1/4 de finale : 7 et 8 septembre

Demi-finales : 9 septembre (dames) et 10 septembre (messieurs)

Finale Dames : 11 septembre

Finale Messieurs : 12 septembre

Double messieurs et dames

1er tour : 1er et 2 septembre

2e tour : 3 et 4 septembre

8es de finale : 5 et 6 septembre

1/4 de finale : 7 septembre (messieurs) et 8 septembre (dames)

Demi-finales : 9 septembre

Finale Messieurs : 10 ou 11 septembre ( à déterminer selon la finale du double mixte )

) Finale Dames : 12 septembre

Tennis Federer, 40 ans et un avenir en pointillés IL Y A 10 HEURES