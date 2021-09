Djokovic - Brooksby

Leur parcours

Novak Djokovic

1er tour : bat Holger Vitus Nodskov Rune [DAN/Q] 6-1, 6-7(5), 6-2, 6-1

2e tour : bat Tallon Griekspoor [P-B] 6-2, 6-3, 6-2

3e tour : bat Kei Nishikori [JAP] 6-7(4), 6-3, 6-3, 6-2

Jenson Brooksby

1er tour : bat Mikael Ymer [SUE] 7-5, 6-2, 5-7, 6-3

2e tour : bat Taylor Fritz [E-U] 6-7(7), 7-6(10), 7-5, 6-2

3e tour : bat Aslan Karatsev [RUS/N.21] 6-2, 3-6, 2-6, 6-3, 6-3

Les face-à-face : Aucun précédent

Sur le papier, c'est sans doute l'affiche la plus déséquilibrée de ces huitièmes de finale. D'un côté, une légende vivante en quête de Grand Chelem calendaire, de l'autre un invité américain de 21 ans engagé pour la première fois de sa jeune en seconde semaine d'un Majeur. Jenson Brooksby pouvait-il imaginer pour l'occasion plus grand honneur que de défier le numéro 1 mondial sur l'immense court Arthur-Ashe ? Sans doute pas. Et il ne serait pas surprenant que l'événement soit difficile à appréhender pour lui, même si, assurément, le jeune loup a du caractère et n'a peur de rien. Autrement, il n'aurait pas connu une trajectoire aussi météoritique : il vient d'intégrer le Top 100 alors qu'il a commencé la saison 310e.

Brooksby le magnifique sort Karatsev et met le cap sur Djokovic

Finaliste à Newport, demi-finaliste à Washington où il s'est offert les scalps de joueurs en forme comme Frances Tiafoe et Félix Auger-Aliassime, Brooksby ne manque pas de confiance en lui et détonne par son style . C'est peut-être d'ailleurs ce qui peut lui permettre d'exister dans ce match face à Novak Djokovic, s'il a récupéré de son combat contre Aslan Karatsev. Mais le Serbe détient, bien entendu, toutes les clés. S'il a dû batailler plus de trois heures et demie contre Kei Nishikori au 3e tour, sa marge de progression semble énorme dans ce tournoi, notamment au service. Compte tenu de son habitude de monter en puissance en cours de quinzaine, de son expérience et de l'enjeu que représente ce tournoi pour lui, voir "Nole" buter sur cet obstacle serait une des plus grandes sensations de l'histoire récente du tennis.

Berrettini - Otte

Leur parcours

Matteo Berrettini

1er tour : bat Jérémy Chardy [FRA] 7-6(5), 7-6(7), 6-3

2e tour : bat Corentin Moutet [FRA] 7-6(2), 4-6, 6-4, 6-3

3e tour : bat Ilya Ivashka [BLR] 6-7(5), 6-2, 6-4, 2-6, 6-3

Oscar Otte

1er tour : bat Lorenzo Sonego [ITA/N.20] 6-7(8), 7-5, 7-6(4), 7-6(1)

2e tour : bat Denis Kudla [E-U] 6-4, 6-4, 6-2

3e tour : bat Andreas Seppi [ITA] 6-3, 6-4, 2-6, 7-5

Les face-à-face : 1-0 pour Berrettini

Il n'a pas été transcendant en première semaine, mais il est toujours bel et bien là. Comme il l'a réaffirmé en conférence de presse, Matteo Berrettini appartient désormais au groupe des premiers outsiders (derrière Djokovic) à un titre en Grand Chelem avec les Daniil Medvedev, Alexander Zverev et autres Stefanos Tsitsipas (tombé au 3e tour). Le finaliste de Wimbledon n'est plus qu'à un match des retrouvailles avec le numéro 1 mondial que lui promettait le tirage au sort, et de prime abord, le dernier effort avant cet éventuel match de gala n'a a priori rien d'insurmontable. Car se présente à lui l'inattendu Oscar Otte.

Berrettini passe par la petite porte : le résumé du match

Au même titre que Brooksby ou Peter Gojowczyk dans le bas du tableau, l'Allemand fait partie des grandes sensations de la première semaine. Déjà remarquable à Roland-Garros où il avait fait trembler Zverev au 1er tour, protagoniste inspiré d'un combat d'anthologie contre Andy Murray sur le Centre Court de Wimbledon au 2e tour, Otte s'éclate en 2021. Sorti des qualifications, le 144e mondial a poussé l'aventure cette fois jusqu'en huitième de finale, ce qui relève de l'inédit. De là à l'imaginer faire tomber Berrettini, il y a un pas que nous ne franchirons pas, mais méfiance tout de même pour la tête de série numéro 6 qui s'est fait peur contre Ivashka : son futur adversaire aime les Italiens dans ce tournoi puisqu'il en a déjà sorti deux (Sonego et Seppi).

Zverev - Sinner

Leur parcours

Alexander Zverev

1er tour : bat Sam Querrey [E-U] 6-4, 7-5, 6-2

2e tour : bat Albert Ramos Vinolas [ESP] 6-1, 6-0, 6-3

3e tour : bat Jack Sock [E-U/WC] 3-6, 6-2, 6-3, 2-1 ab.

Jannik Sinner

1er tour : bat Max Purcell [AUS/WC] 6-4, 6-2, 4-6, 6-2

2e tour : bat Zachary Svajda [E-U/WC] 6-3, 7-6(2), 6-7(6), 6-4

3e tour : bat Gaël Monfils [FRA/N.17] 7-6(1), 6-2, 4-6, 4-6, 6-4

Les face-à-face : 1-1

C'est sans doute l'affiche la plus alléchante de ces huitièmes de finale. Ce duel de cogneurs entre Alexander Zverev et Jannik Sinner a même des allures de choc. Certes, la dynamique actuelle du grand Sascha - qui reste sur deux titres de première importance aux Jeux de Tokyo et à Cincinnati -, son classement (numéro 4 mondial) et sa constance désormais affirmée en Grand Chelem (il est en seconde semaine pour la 8e fois d'affilée) font de lui le favori incontestable de cette partie. Mais il sait le danger que représente son jeune rival italien… pour en avoir fait lui-même l'amère expérience.

Du grand spectacle, un quasi-miracle mais la fin de l'aventure pour Monfils

Car si les deux hommes en sont à une victoire partout, c'est bien Sinner qui est sorti vainqueur de leur seule confrontation en Majeur. C'était déjà en huitième de finale voici quasiment un an à Roland-Garros (6-3, 6-3, 4-6, 6-3). Ce jour-là, même si Zverev était affaibli par un virus, la qualité de frappe du désormais 16e joueur mondial avait fait des ravages, forçant l'Allemand à défendre constamment. Face à Gaël Monfils au 3e tour, bien qu'irrégulier par séquences, Sinner a montré une belle force de caractère pour conclure face à des fans new-yorkais en feu et très majoritairement derrière le Français. Véritable rouleau compresseur ces derniers temps, Zverev, lui, a été moins inspiré contre Jack Sock : ce match sera pour lui un test important, alors qu'il rêve de priver Djokovic de Grand Chelem calendaire lors d'une éventuelle demi-finale.

Opelka - Harris

Leur parcours

Reilly Opelka

1er tour : bat Soonwoo Kwon [KOR] 7-6(3), 6-4, 6-4

2e tour : bat Lorenzo Musetti [ITA] 7-6(1), 7-5, 6-4

3e tour : bat Nikoloz Basilashvili [GEO] 7-6(5), 6-3, 6-4

Lloyd Harris

1er tour : bat Karen Khachanov [RUS/N.25] 6-4, 1-6, 4-6, 6-3, 6-2

2e tour : bat Ernesto Escobedo [EU/WC] 6-4, 6-4, 6-2

3e tour : bat Denis Shapovalov [CAN/N.7] 6-4, 6-4, 6-4

Les face-à-face : 1-0 pour Opelka

Dans la liste des joueurs hors Top 20 à éviter en début de tournoi, ces deux-là figuraient en bonne place. Et malgré leur CV modeste en Grand Chelem (ils n'avaient jamais été aussi loin), il n'est donc pas si étonnant de les retrouver à pareille fête. En ce qui concerne Reilly Opelka (tête de série 22), cela relève même d'une certaine forme de logique : dans le sillage de sa première finale en Masters 1000 à Toronto où il a tout de même fait tomber des joueurs comme Roberto Bautista Agut et Stefanos Tsitsipas, le géant US (2 mètres 11) pouvait avoir l'ambition de découvrir la seconde semaine d'un Majeur, surtout dans les conditions plutôt rapides de Flushing Meadows pour un serveur de son envergure.

Quelques éclairs mais trop de trous d'air, Shapovalov s'est noyé contre Harris

C'est donc chose faite et, qui plus est, avec la manière, puisque "Big O" n'a perdu aucun set jusqu'ici. Il assure, qui plus est, ne pas évoluer encore à son meilleur niveau dans ce tournoi. Voilà qui promet, d'autant qu'affronter Lloyd Harris, 46e joueur mondial, pour une place en quart ressemble à une opportunité en or de prime abord. Mais seulement de prime abord. Car le Sud-Africain, finaliste à Dubaï cette saison, est en très grande forme et a plus que mérité sa place en huitième en écartant d'entrée le vice-champion olympique Karen Khachanov, avant d'étouffer Denis Shapovalov, demi-finaliste à Wimbledon et membre du Top 10, au 3e tour. La partie s'annonce donc serrée entre ces deux-là qui s'étaient d'ailleurs croisés au Canada dans un duel au couteau remporté in extremis par l'Américain (4-6, 7-6, 7-6).

