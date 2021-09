Monumental ! Son parcours relevait déjà de l’impensable, mais elle n’est plus qu’à une marche d’inscrire son nom au palmarès de l’un des tournois les plus prestigieux au monde. A seulement 18 ans, Emma Raducanu, issue des qualifications, va disputer sa première finale à Flushing Meadows, après avoir dominé de bout en bout Maria Sakkari [17], vendredi, en deux sets (6-1, 6-4) et 1h23. Elle devient la première joueuse, hommes et femmes confondus, à atteindre ce stade de la compétition à New York à l'issue d'un tournoi débuté par les qualifications.

Après neuf matchs disputés, qualifications comprises, l’étoile montante du tennis britannique n’a toujours pas perdu une seule manche dans le Majeur américain et jouera le titre face à Leylah Fernandez (19 ans), tombeuse d'Aryna Sabalenka. En demi-finale, Raducanu (150e joueuse mondiale) a laissé glisser la pression sur elle sans jamais en être imprégnée, pour se défaire, sans trembler, de Maria Sakkari, qui a une nouvelle fois échoué aux portes de la finale en Grand Chelem, après Roland-Garros il y a trois mois.

Parfaitement entrée dans son choc, Raducanu a d’emblée mis en place le jeu qui lui a permis de briller depuis ses premières balles échangées à Flushing Meadows. S’appuyant sur une première balle efficace (au total 71% de passées et 72% de points remportés derrière), la Britannique a expédié la première manche 6-1, malgré 7 balles de break obtenues par la Grecque, pour aucune convertie.

Infranchissable en retour

Offensive, Emma Raducanu n’a pas hésité à montrer que l’enjeu ne la faisait aucunement vaciller, en se montrant impériale à la volée (5/5 dans le premier acte). En face, Maria Sakkari a, elle, paru sans solutions devant tant de solidité et de maîtrise de fond de court, et a patienté avant de connaître un sursaut en seconde manche.

Mieux entrée dans ce deuxième set, la Grecque a enfin pu aligner quelques services sans devoir se battre sur chaque point. Mais lé répit fut de courte durée, puisque la native de Toronto, infranchissable en retour, a finalement rapidement breaké, avant de se procurer deux balles de double-break à 3-1.

L’expérience de Sakkari, joueuse la plus âgée de ces demi-finales (26 ans), lui a permis d’effacer ces occasions, avant de devoir renouveler l’opération à 4-2, avec de nouveau 5 opportunités en faveur de la Britannique. Tout compte fait, Raducanu a dû finir le travail en patronne, sur sa propre mise en jeu, pour s’offrir l’exploit le plus retentissant de sa toute jeune carrière, après avoir disputé les huitièmes de finale à Wimbledon cette saison.

