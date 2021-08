Juste une mise au point. Pas particulièrement fier de son comportement durant son 1er tour de l'US Open perdu face à Dusan Lajovic (6-3, 7-5, 2-6, 6-4), Benoît Paire a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux mardi, mais il a aussi tenu à dissiper un malentendu. Les micros ont ainsi capturé l'expression de sa colère en fin de deuxième manche, mais elle n'avait pas de cible dans les tribunes selon lui.

Si l'Avignonnais est sorti de ses gonds, il a expliqué que ses mots fleuris n'étaient pas destinés à un spectateur, mais à... lui-même. "Je me parlais à moi et je ne me dis pas que des belles choses dans ma tête, c'est vrai. Désolé pour ces propos, j'avais tellement envie de bien faire que j'en ai perdu mon sang-froid. Mais en aucun cas je ne parlais au spectateur."

Malgré la déception, l'intéressé a d'ailleurs prouvé qu'il n'avait rien perdu de son auto-dérision. En réponse à un internaute qui lui assurait qu'il serait "top 5 avec un mental", Paire a ajouté "un coup droit aussi". L'heure est désormais à l'apaisement et au repos pour lui.

