Maxime Battistella : Novak Djokovic en 4 sets

Si près, si loin. C'est peut-être ce que se dit Novak Djokovic à quelques heures de disputer le match de sa vie. Il ne lui reste plus qu'une toute "petite" victoire à aller chercher pour accomplir l'un des plus grands exploits non seulement du tennis, mais du sport moderne. A l'heure où le haut niveau laisse de moins en moins de place au hasard en termes de préparation physique, mentale et technique, réaliser le Grand Chelem calendaire comme Rod Laver en 1969, un autre temps, semblait chimérique. Le Serbe est pourtant sur le point de le faire.

La pression sera inimaginable dimanche soir sur ses épaules, et s'il ne s'agissait pas de lui, je penserais certainement qu'elle serait trop forte à gérer pour un seul homme. Mais Novak Djokovic n'est pas un homme et un joueur comme les autres. "La pression est un privilège", se plaît-il souvent à dire, reprenant la maxime de Billie Jean King. Plus l'enjeu est grand, plus le numéro 1 mondial est fort. Il l'a encore montré dans le 5e set de sa demie contre Alexander Zverev en verrouillant tout, avec une maîtrise bluffante de ses émotions.

US Open L'antisèche : Raducanu, un sacre qui frôle le paranormal IL Y A 35 MINUTES

Alors évidemment se présente face à lui son dauphin (au classement et sur dur) du moment. Et pour sa 3e finale de Grand Chelem, Daniil Medvedev espère légitimement la consécration. Mais pour l'espérer, il devra sortir le match quasi-parfait (sans que cela suffise forcément), ce qu'il n'avait pas su faire à Melbourne. Saisira-t-il pleinement l'occasion ? Le doute est permis. Pas pour Djokovic que je ne vois pas buter sur la dernière marche, tant il ne vit que pour ces rendez-vous suprêmes.

Djokovic prévient Medvedev : "Je vais jouer ce match comme si c'était le dernier de ma carrière"

Alexandre Coiquil : Djokovic en 5 sets

Novak Djokovic et Daniil Medvedev ont tenu leur rang pendant quinze jours, avec des degrés de réussite divers certes, mais avec une efficacité qui n'est plus à prouver. En ce sens le parcours du Russe est admirable. Car il part de plus loin que Djokovic qui a désormais 67 Grands Chelems au compteur.

Deux ans après avoir explosé au meilleur des cinq sets à Flushing Meadows, le Moscovite commence petit à petit à avoir un niveau moyen très élevé en Grand Chelem. En quart de finale et en demie, il a eu des trous d'air qu'il a réussi à combler en haussant son niveau de jeu très rapidement. C'est un signe très positif.

Le Russe fait face à un problème : il ne peut pas se permettre d'avoir des trous d'air derrière son engagement comme il en a eu pendant cet US Open. Sur l'ensemble du tournoi, cela n'a eu aucune conséquence sur ses résultats. Face à Novak Djokovic cela ne passera pas. Demandez à Alexander Zverev.

L'Allemand a débarqué en demi-finale en jouant le tennis de sa vie et il n'a pas été en mesure d'être le patron de la rencontre à cause de ça, alors qu'il en avait les armes. Malheureusement, Melbourne va se répéter dans des proportions moins fortes. Djokovic est trop fort dans l'art du rebond en 2021 pour être battu. Le Serbe va faire le Grand Chelem calendaire. Et nous aurons droit à une finale qui va ressembler à ce qu'il a proposé pendant le tournoi. Ce sera des hauts, des bas et une victoire.

Une grande bagarre plus qu'un immense match : Djokovic a fini par faire plier Zverev

Julien Pereira : Djokovic en 5 sets

Dans un autre contexte, où Djokovic ne serait pas à un pas de frapper un énorme coup dans la course au "GOAT", peut-être aurais-je été tenté de mettre ma pièce sur la victoire de Daniil Medvedev. Le Russe a semblé très fort tout au long du tournoi, là où le Serbe est plutôt monté en puissance. Dans ce cadre, en tenant compte du passif de l'actuel N.2 mondial, de ses deux finales de Majeur perdues et de l'expérience qu'il a emmagasinée ces deux dernières années, j'aurais pu l'imaginer l'emporter.

Oui mais voilà, Djokovic est tout près de réussir un incroyable coup double. Trop près, peut-être, pour le laisser filer. Au-delà de sa prestation face à Alexander Zverev en demie, ce sont ses mots et son attitude qui laissent penser que ses possibilités d'échec sont extrêmement minces. En revanche, je ne vois pas comment cet énorme enjeu, pour lui, ainsi que la quête d'un premier titre majeur pour Medvedev pourraient ne pas nous offrir un très grand (et long) match. Un vrai combat. De ceux que "Nole" adore. Victoire en 5 sets.

Vincent Roussel : Djokovic en 5 sets

En début d’année à l’Open d’Australie, il n’y avait pas eu photo entre l’actuelle numéro 1 et numéro 2 mondial. Mais à Flushing Meadows, Daniil Medvedev, qui n’a perdu qu’un set de la quinzaine, a prouvé qu’il était au dessus de la mêlée sur dur. Il est surtout escorté par une toute autre confiance de l’autre côté de l’Atlantique, où il a joué sa première finale de Grand Chelem en 2018, qu’aux Antipodes. Et son expérience à Melbourne devrait lui permettre de mieux gérer l’évènement.

C’est pourquoi il devrait réussir, comme Alexander Zverev en demi-finale, à pousser Djokovic à nouveau au bout de lui-même. Sauf que, de la même façon qu’il l’a démontré face à l’Allemand, le Serbe, inoxydable et qui ne cesse d’élever son niveau tour après tour, est le maître de ces parties à rallonge, en témoigne son incroyable ratio de victoire en 45 matches en 5 sets (78,6%).

Guidé par sa quête du Grand Chelem calendaire, le "Djoker" ne fera donc pas d’exception avec Medvedev, qui n’a pas encore rencontré d’adversaire du calibre de l’homme aux 20 Grand Chelems dans cette quinzaine, et qui ne pourra pas cette fois se rattraper après ses quelques baisses de tensions souvent observées au cours de ses matches, comme face à van de Zandschulp ou Auger-Aliassime.

53 coups : Zverev a remporté le point du tournoi (de l'année?) contre Djokovic

Laurent Vergne : Djokovic en 4 sets

Le poids de cette fameuse quête du Grand Chelem aurait pu l'écraser. Tout le monde l'aurait compris. Mais ça n'a pas été le cas. Non que Novak Djokovic ait été hermétique au contexte si particulier de cet US Open. Il y est parfois apparu nerveux, plus qu'à l'accoutumé, mais jamais au point d'être englouti. Et cette médaille a aussi un revers vertueux : elle agit comme une puissante source de motivation. De plus, je ne vois pas Djokovic coincer maintenant sur le plan psychologique. Si cela avait dû être le cas, il aurait payé l'addition avant.

Son tableau ne lui a pas fait de cadeau, avec une difficulté progressive au fil des tours. Après Berrettini en quarts, Zverev en demie constituait un vrai gros morceau. Il l'a ingurgité un peu péniblement, mais, plus que jamais, seul le résultat compte pour le Serbe. Reste donc le seul Daniil Medvedev entre lui et le Grand Chelem. Le numéro 2 mondial, qui va jouer sa troisième finale majeure en deux ans. Pas un cadeau, et je serais surpris (et déçu) que cette finale tourne aussi court que celle entre les deux hommes à Melbourne au mois de février.

Parce que Daniil Medvedev est un garçon aussi brillant qu'intelligent, il retiendra les leçons australiennes pour gommer ce qui n'a pas fonctionné, dans l'approche du match comme dans l'action sur le court. Le protégé de Gilles Cervara devrait être à la hauteur. Mais cela suffira-t-il pour empêcher Novak Djokovic d'aller au bout de son légendaire destin ? Je ne le crois pas. Djokovic saura claquer la première balle qu'il faut quand il faut, sortir une défense de martien sur un point clé, bref, faire ce qu'il sait faire de mieux : trouver un moyen de gagner. Encore et toujours.

Novak Djokovic à l'US Open en 2021 Crédit: Getty Images

US Open Le parcours de Djokovic : Souvent touché, jamais coulé, "Nole" est en mission à NY IL Y A 37 MINUTES