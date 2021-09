Tennis

US Open 2021 - Flushing Meadows complètement sous l'eau

US OPEN 2021 - Des pluies torrentielles se sont abbatues sur New York dans la nuit de mercredi à jeudi. Sur ces images, c'est le parking proche du stade Arthur Ashe qui est complètement innondé. Le toit du deuxième court, le Louis-Armstrong, n'a pas suffi pour arrêter la pluie qui s'est infiltré et a obligé les organisateurs à interrompre le match entre Anderson et Schwartzman.

00:00:22, il y a une heure