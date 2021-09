Tennis

US Open 2021 - Instant tendresse : Bruno Soares fête sa qualification en finale du double avec son fils, Noah

US OPEN 2021 - Bruno Soares et Jamie Murray sont en finale du double. Ils ont battu Filip Polasek et John Peers, ce jeudi en demie à Flushing Meadows : 6-3, 3-6, 6-4. Un succès que Soares a célébré avec son fils, Noah, qui s'est précipité sur le court Louis Armstrong, à la manière de ce qu'il avait déjà fait à l'issue du quart de finale de son père. Un moment de tendresse que voici en vidéo.

00:01:03, il y a une heure