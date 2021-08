Tennis

US OPEN 2021 - "Je donnerais très cher pour être à la place de Novak Djokovic"

US OPEN - Novak Djokovic est à New York en quête d'un Grand Chelem jamais plus réalisé dans l'ère Open depuis Rod Laver en 1969. Justine Henin, Boris Becker, Mats Wilander et Alex Corretja, consultants d'Eurosport et anciennes gloires du tennis mondial qui suivront ses pas un à un à New York, sont unanimes : le Serbe a tout en main pour réaliser un exploit aussi incroyable qu'inégalable.

00:03:24, il y a une heure