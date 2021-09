Tennis

US Open 2021 - Karatsev - Thompson : les temps forts

US OPEN - Revivez en images les meilleurs moments de la victoire d'Aslan Karatsev face à Jordan Thompson (3-6, 3-6, 7-5, 7-6, 6-1), au 3e tour. Mené deux manches à rien et proche de la sortie, le Russe a réussi à renverser la situation et se qualifier pour les 16es de finale.

00:02:39, il y a 3 heures