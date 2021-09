Tennis

US Open 2021 - Krawczyk/Salisbury - Olmos/Arevalo : le résumé de la finale du double mixte

US OPEN 2021 - Déjà titré en double messieurs, Joe Salisbury a également été sacré samedi dans le mixte au côté de Desirae Krawczyk. Le Britannique et l'Américaine ont pris le meilleur en finale sur la paire composée de Marcelo Arevalo et Giuliana Olmos en deux sets (7-5, 6-2). Retrouvez les meilleurs moments de cette finale du double mixte en vidéo.

