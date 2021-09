Tout le monde est à peu près d’accord avec ça : même si les Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas semblent désormais mûrs pour gagner un titre du Grand Chelem et arrivent en tout cas le couteau entre les dents sur cet US Open, Novak Djokovic ne semble avoir d’autre adversaire plus dangereux que lui-même à New York.

Son entrée en matière face au talentueux mais encore un peu tendre Holger Rune, dans la nuit de mardi à mercredi, l’a parfaitement illustré : alors qu’il était impeccablement entré dans la partie avec un premier set expédié 6-1, le numéro un mondial, en quête d’un Grand Chelem historique, a connu quelques hoquets dans le deuxième, se faisant d’abord breaker d’entrée avant de rendre à son tour un break d’avance sur une double faute. Puis de concéder ce deuxième set au tie-break.

Si la hardiesse du jeune Danois de 18 ans ne fut pas étrangère à cette frayeur, certes de très courte durée mais dont le Serbe se serait malgré tout bien passé (car cela aurait pu se compliquer encore un peu plus si Rune n’avait pas été ensuite assailli par les crampes), on a bien vu lors de cette séquence que même un édifice aussi blindé que la cuirasse de Djoko peut se transformer en château de verre dès lors qu’un grain de sable s’immisce dans la machine.

Novak Djokovic ne le sait que trop, évidemment : l’enjeu qui l’attend au bout de cet US Open est tellement énorme que les pièges qui borderont son parcours en seront décuplés, quels que soient ses adversaires. Et l’un des pièges les plus dangereux sur un court de tennis, comme du reste dans la vie en général, c’est soit de se projeter dans le futur, soit de rester bloqué dans le passé. En clair, de ne pas vivre le moment présent.

C'est une grande force d'être dans l'instant

Rester centré sur l’instant à vivre, "Nole" en a donc fait son leitmotiv sur ce tournoi que l’on peut considérer comme le plus important de sa carrière. Il en avait déjà parlé lors de sa conférence de presse du Media Day : le plus compliqué pour lui sera de résoudre la délicate équation entre l’inévitable tentation de penser aux enjeux historiques qui l’attendent au bout de la quinzaine, et la nécessité absolue de ne, justement, pas accorder de place à ces pensées parasites.

Et c’est sans doute parce qu’il n’a pas complètement réussi cet exercice face à Rune (on chipote un peu…) que l’homme aux 20 couronnes Grand Chelem en a rajouté une couche ensuite : "Evidemment, j’ai très envie de gagner, de remporter ce titre et de rentrer dans l’histoire. Mais en même temps, je dois me concentrer à être la meilleure version de moi-même chaque jour, a-t-il ainsi martelé, comme une piqûre de rappel à lui-même. Je sais que ça fait un peu cliché mais c’est une grande force d’être dans l’instant, de travailler mentalement et émotionnellement à rester centré sur le moment présent. C’est ce que j’essaie de faire, avec ma propre routine qui est certainement différente des autres joueurs."

"Il manque la conviction absolue à la nouvelle génération pour battre Djokovic en Grand Chelem"

Novak Djokovic l’a démontré maintes fois dans sa carrière : il excelle notamment par sa capacité inégalée à chasser le moment passé pour se focaliser sur le suivant. C’est ce qui lui a valu de surmonter un nombre incalculable de fois des situations difficiles dans un match, se transformant soudainement en un nouveau joueur quand d’autres, à l’inverse, s’enferment dans leurs difficultés.

Pas de formule magique, mais une éthique de travail

"Il y a toujours des choses sur lesquelles on peut s’appuyer quand on traverse des turbulences en termes d’émotions, sur le terrain ou en dehors, a ainsi étayé le numéro un mondial. Quand ça devient trop, j’ai développé un mécanisme qui me permet de mieux gérer ça mentalement. J’ai une formule qui fonctionne bien pour moi depuis des années, même si ça ne garantit pas que ça fonctionnera tout le temps. Cela suppose d’être souple, ouvert d’esprit et aussi de pouvoir compter sur les personnes de son entourage, qui peuvent vous aider à détourner votre esprit de choses auxquelles vous n’avez pas besoin de penser, pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment."

Particulièrement prolixe sur un sujet dont on sent bien qu’il est au cœur de sa réussite, Novak Djokovic explique aussi qu’il n’a pas de recette magique dans cet art subtil et retors de rester dans le présent. A chacun de trouver la sienne, selon sa personnalité, son parcours et sa sensibilité. Pour lui, c’est surtout un ensemble de choses, une éthique générale.

"C’est une combinaison de différents facteurs, mon approche de la vie quotidienne, ma manière de m’entraîner, de récupérer, de travailler mentalement et aussi, comme je l’ai dit, mon entourage. Tout compte, et tout contribue à la performance sur le terrain d’une manière ou d’une autre, a synthétisé le triple vainqueur de l’US Open. Mais il faut aussi avoir à l’esprit que beaucoup de choses imprévues peuvent arriver. On traverse vraiment des montagnes russes émotionnelles sur le terrain. Alors à chaque fois que je perds ma concentration, j’essaie de rebondir et de ramener mon attention sur le moment. C’est une manière très simple de rester dans le présent."

Et le présent, pour Novak Djokovic, c’est désormais un deuxième tour face au Néerlandais Tallon Griekspoor. Difficile évidemment de ne pas se projeter sur une victoire facile de sa part face au 121e joueur mondial. Mais on a bien compris que la projection était à bannir de son vocabulaire. Dans sa vie, dans sa carrière en général. Et sur cet US Open en particulier.

