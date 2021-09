Tennis

US Open 2021 : L’artiste Medvedev, la mobylette Popyrin : le top 5 du vendredi 3 septembre

US OPEN 2021 - Daniil Medvedev a un côté génial, non ? Demandez à Pablo Andujar qui a applaudi la superbe amortie du Russe, qualifié pour les huitièmes de finale. Dans le Top 5 de vendredi, il y a aussi Alexei Popyrin, et par deux fois. Un tweener qui lui permet de gagner un point, une défense énorme qui lui en octroie un autre... Mais c'est bien Dan Evans qui a décroché la victoire. Régalez-vous.

