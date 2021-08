Tennis

US Open 2021 - Le résumé d'Alcaraz - Norrie

US Open 2021 - Carlos Alcaraz s'est défait de Cameron Norrie au premier tour de l'US Open en trois sets (6-4, 6-4, 6-3), lundi à New York. Le jeune espagnol a eu besoin de moins de deux heures de jeu sur le court N.10 pour battre le Britannique, tête de série N.26. Revivez les meilleurs moments de US Open à travers les résumés des matchs en vidéo.

00:02:54, il y a 4 heures