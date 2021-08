Tennis

US Open 2021 - Le résumé de Gauff - Linette

US OPEN - Cori Gauff a eu besoin de trois sets et 2h34 de jeu pour se hisser au 2e tour du tournoi new-yorkais. L'Américaine a battu Magda Linette (5-7, 6-3, 6-4), lundi. Revivez les meilleurs moments de US Open à travers les résumés des matchs en vidéo.

00:02:43, il y a 4 heures