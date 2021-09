Tennis

Us Open 2021 - Le Top 5 de lundi : La mobylette Alcaraz, l'acrobate van de Zandschulp

US OPEN - Nouvelle nuit riche en coups extraordinaires à New York. Habitué à la puissance, Carlos Alcaraz a fait parler son endurance sur ce coup-ci tandis que l'incroyable Botic van de Zandschulp a su faire le show. Daniil Medvedev, lui, ne refléchit même plus en retour : il tente des choses incroyables qui restent dans le court. Voici le Top 5 de la nuit.

00:02:19, il y a 6 minutes