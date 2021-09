Tennis

US Open 2021 - Le Top 5 de mardi : Le toucher de Djokovic et la talent de Brooksby ont électrisé New York

US OPEN 2021 - Ce fut un régal. Mardi, pendant deux sets, Novak Djokovic et Jenson Brooksby ont régalé le court Arthur Ashe avec des échanges fous et plein de toucher. La preuve avec notre Top 5 du jour. Pavlyuchenkova, Sakkari et Sinner s'invitent aussi à la fête. Revivez les plus beaux points du jour en vidéo.

00:02:19, il y a 38 minutes