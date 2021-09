Matteo Berrettini n’avait sans doute pas prévu un samedi après-midi aussi acharné. Mais il y a eu droit et l’essentiel est qu’il s’en soit sorti. L’Italien, tête de série numéro 6, a battu Ilya Ivashka (6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3). Une bonne grosse bataille en cinq sets, après un premier tour en trois et un deuxième en quatre, face à aux Français Chardy et Moutet.

L'Italien, demi-finaliste à Flushing Meadows en 2019, a bataillé 3h46 minutes pour venir à bout du Bélarusse, qui était en forme dans la foulée de sa victoire la semaine passée à Winston-Salem. Il s'est appuyé sur une excellente première balle (27 aces), et de nombreux coups gagnants (68 contre 30). Ce sont surtout ses nombreuses fautes directes (64 contre 35) qui ont permis à Ivashka de rester dans la partie.

Direction Otte

Finaliste à Wimbledon cette année, battu par Novak Djokovic, Berrettini pourrait recroiser le Serbe numéro 1 mondial en quart de finale. Mais il faudra d'abord vaincre le surprenant Allemand Oscar Otte (144e), issu des qualifications. Ce dernier a privé l'Italie d'un derby, puisqu'il a battu le vétéran Andreas Seppi. L'Allemand verra la deuxième semaine du Grand Chelem new yorkais pour la première fois de sa carrière.

