Tennis

US Open 2021 : Méfiez-vous des parasols : illustration avec ce smash raté en double

US OPEN 2021 - Scène comique lors du 1er tour de double dames, entre Varvara Gracheva et Zarina Diyas d'un côté ; Misako Doi et Anna-Lena Friedsam de l'autre. C'est un parasol qui a, en partie, décidé du sort d'un point lors de la troisième manche. La preuve en images, avec la mésaventure de Friedsam. Quant au résultat : la paire Gracheva-Diyas a eu le dernier mot (7-6, 4-6, 6-2).

00:00:24, il y a 17 minutes