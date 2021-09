C'est l'US Open des sacs. Après le sac IKEA porté par Holger Rune lors de son 1er tour face à Novak Djokovic, Reilly Opelka avait fait sensation avec un joli sac de couleur rose lors de ses premiers tours à Flushing Meadows. Celui-ci était logoté "Tim Van Laere Gallery". Kesaco ? C'est une galerie d'art basée à Anvers, en Belgique et fondée par Tim Van Laere, passionné d'art et de tennis. En mai dernier, Opelka avait annoncé son partenariat avec la dite galerie dont le code couleur est le rose. Car, sachez-le, le barbu est un grand passionné d'art.

"Cette galerie abrite beaucoup de mes artistes préférés et c'est là que ma passion pour l'art a vraiment commencé", expliquait-il en mai dernier, depuis Rome, où il avait atteint les demi-finales à la surprise générale, avec une tenue bariolée un peu curieuse. Ce n'était pas une tenue de plagiste, mais plus une façon de célébrer son goût pour les tableaux avec son équipementier.

Une amende très salée pour un logo "trop grand"

A Flushing Meadows donc, Opelka a donc honoré son partenariat comme il se devait en venant sur le court avec ce sac au look très estival. Problème : le logo du dit sac était considéré comme trop grand et donc contraire au règlement de la Fédération américaine de Tennis, l'USTA, en vigueur à Flushing meadows. En anglais dans le texte, le règlement dit que le sac en question était un "unaproved bag", un sac non valide. Le coût de cette infraction ? 10 000 dollars.

Reilly Opelka a démontré ces derniers jours, et ces derniers mois, qu'il était un peu plus qu'un géant de 2,11m claquant des aces aux quatre coins du globe. Et sa réponse à cette affaire a été de débarquer avec le même sac rose, logoté "unaproved". Si ça, ce n'est pas avoir de l'esprit... Ou alors, Reilly Opelka est le meilleur des ambassadeurs. C'est selon.

