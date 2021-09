Tennis

US Open 2021 : Novak Djokovic a récité son tennis avec sérieux face à Tallon Griekspoor : le résumé du match en vidéo

US OPEN 2021 - Beaucoup d'amorties, encore plus de maîtrise. Novak Djokovic, N.1 mondial, a dominé avec aisance au 2e tour Tallon Griekspoor. Voici le résumé-vidéo de ce match, disputé à Flushing Meadows dans la nuit de jeudi à vendredi (heure française) et remporté 6-2, 6-3, 6-2 par le Djoker, dont le prochain adversaire sur la route de la deuxième semaine (et du Grand Chelem) est Kei Nishikori.

00:02:52, il y a une heure