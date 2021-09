Tennis

US Open 2021 - Ram/Salisbury - Johnson/Querrey : Le résumé

US OPEN 2021 - Rajeev Ram et Joe Salisbury ont validé jeudi leur billet pour la finale du double messieurs à Flushing Meadows. La paire américano-britannique, tête de série 4 du tournoi, l'a emporté en deux sets (7-6, 6-4) face aux Américains Steve Johnson et Sam Querrey. Retrouvez les meilleurs moments du match en vidéo.

00:02:56, il y a 37 minutes