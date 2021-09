Tennis

US Open 2021 : Roger Federer - Rafael Nadal, qui est le plus fort sur "surface neutre" ? Réponse de Novak Djokovic

US OPEN 2021 – Qualifié pour le 3e tour après un succès aisé face à Tallon Griekspoor, Novak Djokovic a été interrogé en conférence de presse sur Roger Federer et Rafael Nadal. Lequel de ses deux rivaux est le meilleur… sur une "surface neutre" ? La question a amusé le N.1 mondial, qui a répondu en évoquant la "Battle of Surfaces", exhibition entre Federer et Nadal sur un court hybride en 2007.

