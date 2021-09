Après sa victoire marathon et "polémique" au premier tour face à Andy Murray, Stefanos Tsitsipas a fait un peu plus court pour battre Adrian Mannarino (6-3, 6-4, 6-7, 6-0), ce mercredi, en night-session, sur le stadium Arthur-Ashe. Mais le Grec, excellent pendant deux sets, a dû encore s'employer et avoir recours à un long "Toilet break" pour repartir de plus belle après la perte du troisième set, scellant ainsi sa qualification pour le troisième tour, où il retrouvera Carlos Alcaraz.

Battre le n°3 mondial, en temps normal, aurait déjà été une mission compliquée pour "Manna", qui n'a jamais sorti de joueur du top 10 en Grand Chelem. Mais là, cela aurait relevé de l'exploit pour le Français qui n'avait pas joué le moindre tournoi avant cet US Open depuis sa blessure au genou survenue contre Roger Federer au premier tour de Wimbledon.

US Open Un nouveau "toilet break" avant de dérouler : Tsitsipas élimine Mannarino : Le résumé IL Y A 25 MINUTES

Et pourtant, le gaucher Val d'Oisien, déjà tout heureux d'être là après une victoire inespérée face à son compatriote Pierre-Hugues Herbert (qui avait mené deux sets à rien), a montré quelques belles facettes de son talent. Au prix notamment de quelques pétards en revers qui ont provoqué des murmures d'admiration dans les travées du stadium Arthur-Ashe, dont le toit avait été laissé fermé en raison d'une tempête qui a commencé à s'abattre sur New York, il a réussi à arracher le troisième set au jeu décisif, 7 points à 4.

27 aces, record personnel pour Tsitsipas

Mais à vrai dire, c'était presque un hold-up pour lui qui avait dû attendre le deuxième jeu de ce troisième set pour se procurer (en vain) sa seule et unique balle de break du match, face à un Tsitsipas impressionnant au service (27 aces, record personnel !).

Un hold-up qui n'a pas suffi pour ébranler la sérénité de ce dernier, globalement très solide sur l'ensemble du match. Mais le finaliste de Roland, qui n'était pas encore sorti du terrain, dans des conditions indoor moins propices à la sudation que la fournaise de l'autre jour, n'a malgré tout pas résisté à l'appel d'un "Toilet break" au terme de ce troisième set. Une pause qui s'est une nouvelle fois éternisée pendant près de huit minutes, et durant laquelle on a vu Mannarino tenter de rester chaud en servant dans le court vide.

Sauf que cette fois, Tsitsipas est revenu au pas de course sur le terrain, sous les huées d'une partie du public. Et qu'il a également fini le match au pas de course, survolant le 4e set 6-0 face à un Mannarino visiblement atteint physiquement.

Un petit "rab" de travail sans grande conséquence, donc. Globalement, Stefanos Tsitsipas a été fidèle au poste et à son statut de challenger du tournoi. Il faudra le montrer à nouveau au 3e tour face à un Carlos Alcaraz décomplexé, dans un duel qui pourrait être explosif.

Bataille royale, poignée de mains glaciale : Tsitsipas - Murray, entre show et froid

US Open Scène surréaliste sur le court Louis-Armstrong : Quand même le toit ne peut stopper la pluie IL Y A 2 HEURES