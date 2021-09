Sloane Stephens a donc remporté le mini-championnat américain qui se proposait à elle en ce début d’US Open. Très difficilement victorieuse au premier tour de sa compatriote Madison Keys (6-3, 1-6, 7-6(7)), dans un "remake" de la finale 2017, l’ancienne n°3 mondiale a fait beaucoup plus court face à une autre compatriote, Cori Gauff (6-4, 6-2), lors du premier match de la night-session de ce mercredi à l'US Open.

6-4, 6-2 en 1h05 : Stephens a balayé Gauff

On pensait la petite prodige de 17 ans, tête de série n°21 et plus jeune joueuse du top 100, capable de donner à son aînée une plus sérieuse réplique. Ça a été le cas, d'ailleurs, jusqu’à 4-4 au 1er set, avec un match équilibré et plaisant à suivre dans un stadium Arthur-Ashe dont le toit avait été fermé en raison de la pluie.

Wimbledon Kerber s'offre Gauff et une seconde jeunesse 05/07/2021 À 16:17

Stephens a fini au sprint

Et puis, soudainement, Stephens a accéléré. Et Gauff a reculé. Ou l’inverse. Peu importe. A partir de là, les jeux se sont mis à défiler en faveur de l’ancienne finaliste de Roland-Garros (2018), qui a fini au sprint sans laisser la moindre chance de salut à sa rivale et néanmoins amie.

Avec un niveau de jeu retrouvé, bien supérieur en tout cas à sa 66e place mondiale actuelle, Stephens, toujours redoutable quand il s’agit de jouer aux Etats-Unis (où elle a remporté quatre de ses six titres), peut espérer jouer à nouveau les premiers rôles sur cet US Open. On aura vite de nouveaux éléments d’information à ce sujet, puisqu’elle pourrait retrouver au prochain tour Angelique Kerber, si celle-ci se débarrasse de l’Ukrainienne Anhelina Kalinina.

Wimbledon dames Gauff, la sensation Raducanu... la jeunesse en impose, Barty aussi 03/07/2021 À 15:02