US Open 2021 : Smash timide... mais rallye de 24 coups (tout de même) gagné par Novak Djokovic face à Tallon Griekspoor

US OPEN 2021 - Novak Djokovic n'a pas eu de mal à se défaire de Tallon Griekspoor, dans la nuit de jeudi à vendredi (heure française), au 2e tour. Le Serbe s'est imposé 6-2, 6-3, 6-2 à Flushing Meadows, remportant notamment ce rallye de 24 coups lors du premier set. Un point qu'il aurait peut-être pu gagner plus tôt, avec un smash plus tranchant. Mais il a, à l'image du match, maîtrisé l'échange.

00:01:07, il y a 40 minutes