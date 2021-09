Tennis

US Open 2021 - Stefanos Tsitsipas : "Je n'ai pas l'intention d'être aimé par tout le monde"

US OPEN 2021 - Battu au 3e tour vendredi soir par Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas n’en finit plus d’être interrogé sur sa propension à user du "toilet break" entre deux sets. Le N.3 mondial explique en conférence de presse, dans la foulée de son revers à New York, à quel point les regards extérieurs n’influent pas sur son comportement. [Vidéo via SNTV - Sous-titrage Simon Farvacque]

00:00:41, il y a 31 minutes