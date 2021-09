La numéro 1 mondiale trouve tranquillement son rythme de croisière. Après avoir battu en deux sets Vera Zvonareva (6-1, 7-6) pour son entrée en lice à Flushing Meadows, Ashleigh Barty [1] s'est défaite de la jeune Danoise de 18 ans Clara Tauson (6-1, 6-4), jeudi, au 2e tour de l'US Open. Parfaitement lancée dans sa partie après avoir dominé de bout en bout la première manche, sur le court Arthur-Ashe, l'Australienne a peiné à conclure en fin de deuxième set, perdant sa mise en jeu alors qu'elle servait pour le match.

Si elle s'est procurée 19 balles de break, Barty a parfois manqué de réalisme et n'est parvenue à convertir "que" 5 de ces opportunités. Fébrile sur ses premières balles de match, la vainqueure de Roland-Garros et Wimbledon a eu besoin de s'y prendre à trois reprises pour clôturer son 2e match new-yorkais et avancer vers le 3e tour, où elle retrouvera la gagnante du duel entre Rogers et Cirstea.

Un cavalier seul, puis de la bagarre : Barty a dû s'mployer contre Tauson

Badosa prise de court

Une tête de série a pris la porte prématurément du côté du court N°4. L'Espagnole Paula Badosa avait entamé sa campagne sans trembler contre la Belge van Uytvanck au premier tour, cette fois-ci elle a vacillé. Face à la Russe Varvara Gracheva, 81e joueuse mondiale, la tête de série n°24 du tournoi a craqué peu de fois, mais suffisamment pour être éliminée avant même le troisième tour.

Coupable de six doubles fautes, Badosa, qui avait pourtant atteint les quarts de finale à Cincinnati, n'a pas réussi à prendre l'ascendant sur une adversaire réaliste dans les moments cruciaux (4/5 sur les balles de break) et très précise sur sa mise en jeu (81% de premières passées). Gracheva avance donc dans la compétition et sera confrontée au prochain tour à Anastasia Pavlyuchenkova [14].

