Des renversements de situation, du suspense, et finalement une blessure qui a facilité l'issue d'une rencontre engagée. Sur le Court Louis Armstrong, Simona Halep [12] a dû batailler dur pour s'imposer face à Elena Rybakina [19] en trois manches (7-6 [11], 4-6, 6-3) et 2h24 de jeu, vendredi, au troisième tour de l'US Open. Après avoir fait preuve d'une abnégation sans faille, la Kazakh a dû se résoudre à baisser d'intensité, à cause d'une douleur trop vive au pied gauche, apparue au milieu du deuxième set.

En quête de confiance après avoir subi de nombreux pépins physiques, l’ancienne numéro 1 mondiale roumaine ne s’est pas forcément rassurée pour son troisième match à Flushing Meadows. Son inconstance lui a fait perdre dans chaque début de manche sa première mise en jeu, avant de se reprendre. Un scénario dont la quintessence s’est révélée dans le tie-break du premier acte, où il a fallu 7 balles de set à Halep pour prendre les devants.

De son côté, Rybakina peut être frustrée par ce dénouement, alors qu'elle avait remporté la deuxième manche (6-4), malgré un appel au xsoins au milieu de celle-ci. Strappée au pied gauche et prête à repartir au combat, la Kazakh n'a plus été aussi active dans ses déplacements depuis cet épisode, et a peiné à servir à plusieurs reprises, malgré ses 14 aces dans ce duel de grosses frappeuses. Au prochain tour, Halep devra se montrer plus régulière face à une adversaire dans tous les cas solide : Elina Svitolina ou Daria Kasatkina.

Muguruza fait craquer Azarenka

Pour la deuxième fois de sa carrière, Garbine Muguruza [9] rallie les huitièmes de finale de l'US Open après avoir évincé la finaliste de l'année dernière, Victoria Azarenka [18], en trois manches (6-4, 3-6, 6-2). Rien n'a été facile pour l'Espagnole durant 2h15 de lutte, mais le match des ex-numéros 1 mondiales a basculé au sixième jeu du troisième acte.

Au terme d'un jeu de 8 minutes, la Biélorusse a concédé sa mise en jeu, avant de craquer dans le final et de déposer les armes à la suite d'une septième double-faute. Au prochain round, Muguruza défiera la gagnante du match entre Barbora Krejcikova [8] et Kamilla Rakhimova.

