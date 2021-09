Tennis

US Open 2021 - Taylor Fritz - Alex De Minaur : Le résumé

US OPEN 2021 - Taylor Fritz a pris le dessus sur Alex De Minaur, mardi, au premier tour du tournoi new-yorkais. L'Américain, dans un Louis Armstrong Stadium acquis à sa cause, a eu besoin de quatre manches pour éliminer l'Australien. Revivez les meilleurs moments de US Open à travers les résumés des matchs en vidéo.

00:02:44, il y a 29 minutes