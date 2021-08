Nous sommes fixés. Et les joueurs sont fixés. Dans sa quête du Grand Chelem calendaire et d'un 21e titre Majeur en l'absence de Roger Federer, Rafael Nadal et Dominic Thiem, Novak Djokovic a hérité d'une partie de tableau complexe, mais loin d'être inabordable pour lui, lors du tirage au sort dévoilé jeudi, sous les coups de 18h00 en France, par le tournoi.

Le n°1 mondial a hérité d'un quart de tableau avec les présences de Matteo Berrettini, qu'il pourra retrouver en quart après l'avoir déjà affronté à Roland-Garros plus tôt dans l'année (également en quart), mais surtout en finale du dernier Wimbledon. Avant d'éventuellement croiser le fer avec le Romain, il devra éviter les potentiels pièges que représenteront Kei Nishikori ou David Goffin (potentiel 3e tour), ainsi qu'Alex De Minaur ou Aslan Karatsev en 8e de finale.

Djokovic a hérité d'Alexander Zverev dans la partie haute du tableau. Vainqueur des Jeux Olympiques à Tokyo, puis du Masters 1000 de Cincinnati dimanche dernier, l'Allemand sera un vrai client, lui qui tentera de décrocher une première victoire en Grand Chelem.

Un an après sa défaite en cinq manches face à Dominic Thiem sur le court du Stadium Arthur-Ashe, le joueur d'Hambourg a un rendez-vous spécial à Flushing. Djokovic est prévenu. Zverev est avec Jannik Sinner, Pablo Carreno, Reilly Opelka et Denis Shapovalov dans sa partie.

"Clash et beau jeu : l'affiche Zverev-Tsitsipas a tout pour devenir un classique du tennis"

Gasquet et Murray : Medvedev et Tsitsipas ont hérité d'un 1er tour explosif

En partie, nous retrouvons Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, dont la rivalité continue de monter ces derniers mois. Battu en demi-finale par Thiem l'an dernier, finaliste en 2018, vainqueur du Masters 1000 de Toronto début août, Medvedev est le principal client qui peut empêcher Djokovic d'empocher son 21e Majeur.

Oui, mais voilà, le protégé de Gilles Cervara va avoir un parcours bien corsé. Il va défier Richard Gasquet, en forme en ce moi d'août (il est en quart à Winston-Salem), lors d'un 1er tour 100% choc des générations. Au 2e tour, il a potentiellement rendez-vous avec le dangereux Dominik Koepfer, puis Marin Cilic dans un potentiel 3e tour. Diego Schwartzmann, Casper Ruud, John Isner se profilent pour un potentiel quart. En demi-finale, les principales têtes de serie sont Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev ou encore Félix Auger-Aliassime

Tsitsipas justement. Le Grec, finaliste à Roland-Garros, et performant lors des deux Masters 1000 de préparation, va lui aussi avoir droit à un gros match au 1er tour. Il affrontera Andy Murray dans un choc nouvelle Vs ancienne génération. Tout sauf simple cette histoire.

Les Bleus principalement rassemblés en partie basse

Benoît Paire, Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Pierre-Hugues Herbert, Adrian Mannarino, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Richard Gasquet : cet impressionnant listing a lui aussi hérité de la partie basse de tableau. Les cinq premiers cités sont du côté de Tsitsipas, avec un choc Herbert-Mannarino au 1er tour. Tsonga, Simon et Gasquet, trois des quatre "Mousquetaires', sont avec Medvedev. Tsonga défiera Casper Ruud au 1er tour.

En partie haute : Corentin Moutet, Jérémy Chardy, Lucas Pouille et Gaël Monfils sont les seuls représentants tricolores en attendant la fin des qualifications. Moutet défiera Stefano Travaglia. Monfils a hérité d'un 1er tour contre Federico Coria et Pouille devra se défaire d'Albert Ramos.

