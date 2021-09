Tennis

US Open 2021 vidéo : Herbert et Mahut en mode diesel : le résumé du match

US OPEN 2021 - En huitièmes de finale, les Français ont eu du mal à rentrer dans leur match ce jeudi. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont souffert face à la paire Andrey Golubev et Andreas Miles. Il a fallu attendre le second set pour voir le duo tricolore prendre le match en main (4-6, 7-5, 6-3). Revivez les meilleurs moments.

00:01:59, il y a 2 heures