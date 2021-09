83%. Ou plutôt 60/72. Et oui, toujours cette sempiternelle statistique. Et oui, toujours le même débat : l’écrasante domination du trio Roger Federer – Rafael Nadal – Novak Djokovic sur le circuit mondial depuis le sacre majeur du Suisse à Wimbledon en 2003, voilà 18 ans (!). Cette saison, le "Big Three" a pris des airs de "Big One", certes. Mais 2021 a un petit goût d’après malgré tout. A cet égard, l’US Open fait office de symbole.

En juin dernier, nous étions tombés raides dingues de Lorenzo Musetti, de sa fraîcheur, de sa variété et de son élégance. En ce mois de septembre, difficile de résister au charme de Carlos Alcaraz, à sa puissance de feu et à sa combativité à toute épreuve. Le retour de flamme a aussi été réel pour Félix Auger-Aliassime. Les sentiments sont moins flamboyants concernant Jannik Sinner mais ses accomplissements parlent d’eux-mêmes. Quant à Daniil Medvedev, Alexander Zverev ou Stefanos Tsitsipas, on a l’impression qu’ils font partie des meubles alors qu’ils n’ont pas fini de progresser. Bref, il y a du talent dans tous les sens et des styles pour tous les goûts.

"Le tennis de demain sera en excellente santé, pronostique d’ailleurs notre consultant Mats Wilander qui se projette sur la vie sans ce Big Three. En terme de qualité de jeu pure, c’est vraiment très excitant et honnêtement, je ne sais pas si ça a déjà été prometteur. Il y a tellement de styles différents, de Medvedev à Alcaraz en passant par Zverev qui est un peu plus 'basique'. Tsitsipas est complètement différent, Shapovalov aussi et après vous avez Auger-Aliassime qui joue un peu comme le tennis que j’imaginais dans les années futures. La diversité est folle".

On était franchement inquiet quand Sampras a pris sa retraite

Folle mais pas forcément suffisante ? Car Federer, Nadal et Djokovic ont aussi permis au tennis de grandir, de conquérir de nouveaux fans bien au-delà des simples suiveurs de ce sport. La génération qui vient peut-elle endosser de telles responsabilités ?

Pas sûr. Mais pas grave selon Wilander : "Bien sûr, on devra trouver des superstars pour faire avancer ce sport, le faire arriver dans les foyers mais la question est réelle. A-t-on besoin de superstars pour que les gens allument leur TV ? Ou le niveau de jeu est-il suffisant ? Je crois que le niveau de jeu n’est pas un argument et qu’on a besoin d’un Federer, d’un Nadal, d’une Serena pour l’amener au niveau supérieur. Mais, personnellement, je m’en fous un peu de tout ça, je cherche juste des styles différents, du haut niveau et des nouveaux visages".

Leur départ, encore loin d’être acté, sera un coup rude, évidemment. Mais le tennis saura s’en relever. Comme il l’a déjà fait. "On était franchement inquiet quand Sampras a pris sa retraite, expliquait le boss de l'ATP Andrea Gaudenzi en mars dernier à Reuters. Et quand Roger Federer a commencé à gagner, on n’a pas dit 'Oh, c’est ce gars qui va nous sauver'. Il a simplement évolué en ayant ça en tête".

Dans son raisonnement, l’Italien rappelait l’importance de prendre son temps, de parfois laisser faire les choses pour que les champions, d’aujourd’hui comme de demain, prennent la dimension qu’on attend d’eux. On ne s’improvise pas superstar. Le processus est long et réclame de la patience, parfois éloignée des attentes actuelles. "On doit être réaliste, même en regardant en arrière, les personnalités se construisent à travers les années, avançait-il. On saura capable de construire des nouvelles personnalités, de nouveaux champions qui attireront les fans".

Rivalités naissantes

"On a juste besoin que ces nouveaux joueurs commencent à gagner quelques Majeurs, ça arrive, estime Wilander. Mais je pense qu’on va avoir des rivalités incroyables avec ces styles si différents". La nouveauté, et donc l’excitation, vient peut-être de là. "Ces dernières années, je regardais des matches sans savoir ce qu’il allait se passer mais en sachant le schéma à l'avance, décrypte encore notre consultant. Je savais à quoi le duel ressemblerait. Mais avec ces nouveaux gars, j’en suis incapable. Ces différents duels vont rendre le tennis fantastique à suivre sans Roger, Rafa et Novak quand le jour viendra".

