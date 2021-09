Cet US Open s'achèvera peut-être comme tous les tournois du Grand Chelem cette année, par un énième sacre de Novak Djokovic. Cela reste même l'hypothèse la plus probable. Mais si rien ne dit que la quinzaine new-yorkaise bouleversera l'ordre si solidement établi, elle esquisse tout de même ce à quoi pourrait ressembler demain. On a beaucoup glosé sur le vide, présumé terrible, qui attend le tennis mondial lorsque le triumvirat Djokovic – Nadal – Federer coulera une retraite paisible. Pourtant, il y a de quoi être serein. Le tennis leur survivra, et si la suite sera différente, elle ne sera pas forcément moins passionnante.

On ne remplace pas le "Big 3". Parce que ce qu'il a créé, ce monstre à trois têtes, qui a conquis (au moins) 60 titres du Grand Chelem et n'a laissé que des miettes à deux générations, n'avait jamais existé et n'existera probablement plus jamais. Mais il y aura toujours des grands champions, des joueurs excitants, charismatiques, plus ou moins consensuels, plus ou moins spectaculaires, et plus ou moins dominants. Il y aura toujours des grands matches, des duels chargés de cette forme émotionnelle qui construit la légende de ce sport.

Entre la NextGen, et peut-être plus encore la Next NextGen, le fan de tennis peut appréhender demain avec une certaine tranquillité, même s'il a l'impression, ou veut se la donner, qu'il n'y aura plus rien après "eux". Daniil Medvedev a 25 ans. Alexander Zverev 24. Stefanos Tsitsipas 23. Ce trio-là n'aura sans doute jamais l'étoffe de l'autre, mais il est encore en phase ascendante. Mieux, ce qui vient derrière est au moins aussi prometteur. Lorenzo Musetti. Jannik Sinner. Félix Auger-Aliassime. Carlos Alcaraz. Et quelques autres.

Alcaraz, c'est Auger-Aliassime avec trois ans de décalage

Ça tombe bien, deux d'entre eux, les deux derniers nommés, vont s'affronter mardi pour une place en demi-finale de l'US Open. Ce sera, pour le vainqueur, une grande première en Grand Chelem. Sûrement pas la dernière. Auger-Aliassime fait presque déjà figure d'ancien comparé à Alcaraz. Il n'a pourtant que 21 ans depuis un petit mois à peine. Mais son émergence au top niveau a déjà trois ans d'âge. A 18 ans, il flirtait avec le Top 20. Depuis, trois pas en avant, deux en arrière, il "stagne" un peu. A un haut niveau, mais il stagne. Classique crise de croissance qui ne change pas grand-chose à son avenir. Il y a là trop de qualités, physiques et techniques, et trop de dévouement à son métier pour qu'il n'aille pas plus haut ces prochaines saisons.

Alcaraz, c'est Auger-Aliassime avec trois ans de décalage. Avec peut-être, aussi, une sorte de pouvoir d'attraction supplémentaire, qui ne se travaille pas et ne s'achète pas davantage. C'est là. Ce n'est pas ce qu'il offre, ce qu'il propose, mais ce qu'il dégage. On appelle ça le charisme, le charme, ou la personnalité, au choix. Alcaraz gagnera peut-être quinze Grands Chelems, ou trois ou aucun, mais il a en tout cas le potentiel pour devenir une des stars de la décennie à venir. Si l'on en croit l'attitude du public à son égard ces derniers jours, il l'est même peut-être déjà.

Pour le tennis masculin, il n'est pas mauvais qu'un Auger-Aliassime confirme à Flushing ses progrès récents avec ce deuxième quart majeur consécutif. Il est tout aussi bon de voir un Alcaraz s'affirmer. Les voir tous les deux en quarts de finale, c'est une bouffée d'air frais. Les savoir dans le même quart de finale, c'est encore mieux. Car, au-delà du palmarès que les leaders de la prochaine génération se taillera, qui se situera sur des hauteurs sans doute beaucoup plus raisonnables que celles des ténors actuels, ce qu'on leur demande, c'est d'offrir des duels inoubliables.

Que restera-t-il de Federer, de Nadal et de Djokovic ? Des palmarès inégalés et inégalables, bien sûr. Des records à gogo. Des statistiques effarantes. Mais à l'évocation de leur histoire commune, dans quelques années, c'est d'abord une succession de duels qui refera surface à la mémoire. Des "Fedal". Des "Rafole". Des "Fedovic". Leur légende, ils l'ont construite à travers leurs conquêtes respectives, mais aussi par leurs affrontements communs.

Besoin de rivalités

Ce qui manque encore aujourd'hui à la génération d'après, et celle qui s'annonce encore derrière, ce sont des combats de cette envergure, qui vous collent à votre siège. Cela a un nom. Ça s'appelle des rivalités. Elles sont indispensables, parce qu'elles cristallisent l'attente jusqu'aux prochaines retrouvailles. Jusqu'ici, les matches qui, en Grand Chelem, ont associé les stars montantes ont manqué d'envergure.

La finale Thiem - Zverev de l'US Open 2020 sert presque d'exemple caricatural. Pardon pour l'expression, c'était à qui se ferait le moins dessus. Cela avait donné un certain charme à ce match, mais on ne bâtit pas la légende sur un château de cartes. Plus près de nous encore, la demie Tsitsipas-Zverev du dernier Roland-Garros avait, lui aussi, en dépit de ses cinq sets, manqué d'envergure. Nous voilà donc toujours dans l'attente d'un duel épique entre jeunes gens.

Rien ne dit que le quart de finale de mardi soir entre Félix Auger-Aliassime et Carlos Alcaraz le sera. Le Canadien devra gérer le poids d'un statut de favori, inédit pour lui à ce stade de la compétition, et le jeune Espagnol appréhender celui de la nouveauté tout en tenant la route physiquement après deux rencontres éreintantes.

Malgré tout, il fait envie ce match, autant pour ce qu'il peut offrir aujourd'hui que pour les promesses qu'il porte en lui pour demain. Ce sera le quart de finale le plus "jeune" depuis celui entre Nadal et Djokovic à Roland-Garros en 2006. C'était alors la première des 58 confrontations entre l'Espagnol et le Serbe. Le début d'une rivalité de légende, la plus prolifique de l'histoire du tennis masculin. Sans aller jusqu'à demander à Auger-Aliassime et Alcaraz et faire autant et aussi bien, ils ont tout pour créer, ensemble, quelque chose de spécial. Et ça commence aujourd'hui.

