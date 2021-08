Tennis

US OPEN - Casper Ruud en surprise du bas de tableau ? "Je ne l'attendais pas aussi haut aussi vite"

US OPEN 2021 - Si toute l'attention du haut de tableau de Flushing Meadows sera portée sur Novak Djokovic, le bas de tableau sera peut-être plus ouvert. Si Daniil Medvedev et Alexander Zverev seront les plus attendus dans le dernier carré, quel joueur pourrait tirer également son épingle du jeu ? Dans le podcast DiP Impact, Arnaud Di Pasquale suivra particulièrement Casper Ruud. Voici pourquoi.

00:03:46, il y a une heure