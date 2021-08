Daniil Medvedev n'est pas du style à avoir sa langue dans sa poche. Alors avant de débuter l'US Open, le Russe a tout de suite annoncé la couleur : "Je suis là pour faire tout ce que je peux pour garder l'ensemble du Big 3 à 20 Grand Chelem !" Et comme Roger Federer et Rafael Nadal ne sont pas là pour défendre leurs chances à New York cette année, il est assez facile de trouver sa mission durant cette quinzaine : stopper Novak Djokovic, qui vise le Grand Chelem calendaire tout simplement

Ce n'est pas gagné d'avance. Djoko a le couteau entre les dents. Avide de marquer encore un peu plus l'histoire du sport en ajoutant un Majeur de plus à son formidable palmarès. "C'est vraiment un joueur incroyable, a d'ailleurs reconnu Medvedev. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Quand il est arrivé sur le circuit, Roger et Rafa étaient déjà là et personne ne pensait qu'il serait à ce niveau, mais il a réussi à battre presque tous les records. Je suis persuadé qu'il cherchera à gagner 45 tournois du Grand Chelem et qu'il jouera jusqu'à ses 55 ans pour y parvenir".

Maintenant je dois gagner

N'allez pas croire cependant qu'il s'avoue vaincu d'avance. "Nous sommes ici pour essayer de le battre comme Zverev l'a fait aux Jeux Olympiques", prévient-il. Le ton est donné. Mais il ne compte pas non plus faire de Djoko une obsession. Sur les courts de Flushing Meadows, Daniil Medvedev veut surtout ouvrir son compteur en Grand Chelem.

Finaliste à l'US Open en 2019 ou encore à l'Open d'Australie cette année, le numéro 2 mondial compte bien aller au bout cette fois-ci. "J'ai disputé deux finales en Grand Chelem donc maintenant je dois gagner", a-t-il lancé vendredi avec le sourire. Et après avoir remporté le Masters de Toronto - son quatrième Masters 1000 en carrière - avant de signer une demie à Cincinnati, le Russe de 25 ans arrive clairement avec des arguments à New York, où il fait partie des grands favoris derrière… Novak Djokovic bien sûr.

Mais avant d'essayer peut-être de stopper le Serbe dans sa quête historique, le natif de Moscou sait qu'il a un long chemin devant lui. Qui commence dès ce lundi face à Richard Gasquet. "Ce sera un match difficile contre lui au premier tour. Il n'est jamais facile de l'affronter", se méfie un Medvedev ambitieux mais prudent.

