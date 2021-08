2021, année noire pour Dominic Thiem. L’Autrichien a annoncé dans une vidéo publiée sur Instagram, qu'il déclarait forfait pour l'US Open (30 août-12 septembre), tournoi dont il est le tenant du titre, et cela à cause d’une blessure à un poignet qui le fait encore souffrir. Le joueur de 27 ans, qui a enregistré des résultats décevants ces derniers mois et a vécu des moments difficiles moralement en raison de la bulle sanitaire, a en outre précisé qu'il mettait un terme prématuré à sa saison.

"Je suis vraiment déçu de ne pas être capable de défendre mon titre à New York, mais je n'ai pas récupéré de la blessure à un poignet que j'avais contractée durant l'Open de Majorque, en juin dernier", a déploré l'actuel 6e mondial dans un message publié sur Twitter. Déjà contraint de renoncer à Wimbledon et aux Jeux Olympiques, le protégé de Nicolas Massu semblait être sur la voie de la guérison. La douleur s'est cependant réveillée la semaine dernière, après "avoir frappé une balle pendant l'entraînement", a précisé "Domi".

J'ai encore une longue carrière devant moi

Faire l'impasse sur l'US Open et, in extenso, sur toute la fin de saison, a été "une décision difficile à prendre", a reconnu l'intéressé. "J'ai encore une longue carrière devant moi, et c'est important de ne pas prendre de risques en revenant trop rapidement à la compétition", a-t-il ajouté.

L'annonce de ce forfait vient clore une année 2021 à très vite oublier pour Thiem, qui n'a remporté aucun tournoi (une demie à Madrid pour meilleure performance), ne s'est guère illustré en Grand Chelem (8e à l'Open d'Australie, 1er tour à Roland-Garros) et a été affecté par le contexte sanitaire, comme il l'a lui-même avoué . De quoi le faire rentrer dans le rang de la hiérarchie mondiale, après une saison 2020 l'ayant porté au 3e rang du classement ATP et qui, elle, avait été exceptionnelle pour le natif de Wiener Neustadt.

