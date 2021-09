Tennis

US OPEN - Double messieurs - Pour Herbert et Mahut, l'aventure s'arrête en quarts

US OPEN 2021 - Il n'y aura pas de nouveau titre en Grand Chelem pour Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. La paire tricolore s'est inclinée lourdement en quarts de finale du double messieurs, mardi, face à John Peers et Filip Polasek (6-2, 6-3).

00:01:51, il y a 2 heures