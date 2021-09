Nous y voilà. L'y voilà, surtout. Ce soir, Novak Djokovic rentrera sur le court Arthur-Ashe contre Daniil Medvedev avec la possibilité de devenir le premier homme depuis 1969 à réussir le Grand Chelem. Le Grand Chelem "calendaire", comme on le dit trop souvent, ce qui n'a pas grand-sens puisqu'il n'existe qu'un Grand Chelem. Il se suffit à lui-même. Mais laissons la sémantique de côté.

L'hypothèse de voir Novak Djokovic un jour dans cette position était tout sauf absurde. Parce qu'il est le champion le plus complet et le plus dominateur du paysage tennistique depuis maintenant de nombreuses années et que ses deux principaux rivaux historiques ont amorcé un déclin physique plus ou moins prononcé pendant que lui, à 34 ans, est toujours au sommet de sa forme. Si quelqu'un pouvait se placer à portée de fusil du Grand Chelem, c'était lui.

Federer, Nadal et Del Potro : Djokovic vous expose ses 3 moments forts à l'US Open

US Open Raducanu : "Je ne me soucie de rien, j'aime juste la vie" IL Y A 7 HEURES

Pourtant, au fond de nous, une petite musique glissait, doucement, comme pour nous dire que ce rêve ne resterait, pour lui comme pour les autres, qu'un simple rêve. Trop d'exigences, de fatigue et de stress cumulés. Il y aurait toujours un jour sans, un adversaire en état de grâce, un pépin physique mal venu. Bref, un grain de sable. Mais nous sommes le 12 septembre 2021 et Novak Djokovic, après avoir gagné ses 27 premiers matches majeurs de l'année, est bel et bien à trois sets de devenir le troisième joueur de l'histoire du tennis à réussir le Grand Chelem.

En estimant qu'il s'agissait du match "le plus important" de sa carrière, Djokovic a manié l'euphémisme. C'est le cas, et même dans des proportions que même lui ne mesure peut-être pas tout à fait. Personne ne le peut. Si le Serbe rejoint Donald Budge et Rod Laver dimanche soir, il accomplira une performance dont on reparlera dans 20, 30 ou 50 ans, surtout s'il faut, comme pour Laver, attendre un demi-siècle pour lui trouver un successeur dans ce domaine. En tennis, le Grand Chelem écrase tout. C'est le Graal suprême, la quête ultime.

Djokovic prévient Medvedev : "Je vais jouer ce match comme si c'était le dernier de ma carrière"

A quoi le mesure-t-on ? Avant les dernières finales majuscules de Djokovic, de quoi parlait-on ? Du record de victoires en Grand Chelem. La fameuse lutte à distance du Big 3. A Roland-Garros, le Djoker était revenu sur les talons du duo Federer-Nadal : 20-20-19. A Wimbledon, c'était fait, il les avait enfin rejoints après une décennie de chasse : 20-20-20.

Ce soir, Novak Djokovic peut surpasser dans ce domaine le Suisse et l'Espagnol, ce qui, chacun en conviendra, constituerait un évènement non négligeable. Or, si tout le monde n'a parlé que de ça pendant des années, cet enjeu-là se trouve totalement marginalisé par celui du Grand Chelem. Oui, Djokovic jouera cette finale pour devenir le recordman des titres majeurs, mais, pardon de le dire comme ça, on s'en fout. Et lui aussi, sans doute.

En cas d'échec dimanche, ce 21e titre majeur, il aura d'autres occasions de l'obtenir. Mais le Grand Chelem... Cette quête est si énergivore, physiquement et psychologiquement, qu'il paraît difficilement imaginable qu'il puisse se retrouver dans cette position à l'avenir, même si avec un animal comme lui, il ne faut jamais dire jamais.

"S'il le réalise, le Grand Chelem de Djokovic sera immensément plus fort que celui de Laver"

Mais c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. Novak Djokovic va jouer pour devenir le troisième champion de l'histoire à accomplir le Grand Chelem, pas (ou beaucoup moins) pour dépasser Roger Federer et Rafael Nadal. Face à la grandeur de l'Histoire du sport, les chamailleries de "fanboys" se sont éclipsées ou, a minima, atténuées. Tant mieux.

Il y aurait de quoi être écrasé par une telle perspective et, victoire ou défaite ce soir, il sera intéressant d'écouter les confidences du Serbe sur la manière dont il aura traversé ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines. Car, même entouré, même conseillé, le champion est inévitablement seul devant un événement aussi hors normes. D'après Stendhal, "Le grand homme est comme l'aigle : plus il s'élève, moins il est visible, et il est puni de sa grandeur par la solitude de l'âme". Tel est Novak Djokovic, plus que jamais, ce 12 septembre 2021. Seul contre tous, seul avec lui-même, seul face à l'Histoire.

US Open 2021 : Novak Djokovic Crédit: Getty Images

US Open Djokovic : "Maintenant, je comprends ce qu'a vécu Serena en 2015" IL Y A 15 HEURES