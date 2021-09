Tennis

US OPEN - La sensation Raducanu s'offre Zhang et rallie le 3e tour

US OPEN 2021 - Emma Raducanu, 18 ans, n'en finit plus de surprendre. 150e joueuse mondiale et issue des qualifications de l'US Open, la Britannique a rallié le 3e tour en disposant facilement de la Chinoise Zhang Shuai (6-2, 6-4), 49e au ranking WTA. Revivez les meilleurs moments de cette victoire surprise de la prodige du Royaume-Uni.

00:02:57, il y a 2 heures