Deuxième jour à Flushing Meadows et entrée dans l'arène des numéros 1 mondiaux. Novak Djokovic (N°1), chez les hommes, et Ashleigh Barty (N°1), chez les femmes, auront tous deux les honneurs du court Arthur-Ashe. Pour son premier match de cette édition 2021 à New York, l'Australienne affrontera la Russe Vera Zvonareva, tandis que le Serbe croisera le fer en "night session" avec le Danois Holger Rune (pas avant 1h du matin en France). Avant cela, le champion olympique en titre Alexander Zverev (N°4) sera confronté à l'Américain Sam Querrey.

Du côté des Français, Jérémy Chardy a pioché un gros morceau à l'US Open, en la personne de Matteo Berrettini (N°6), qu'il retrouvera sur le Grandstand pour un combat entre cogneurs. Gaël Monfils (N°17) jouera un premier tour à sa portée contre l'Argentin Federico Coria. Fiona Ferro débutera, elle, avec un duel très équilibré sur le papier, alors que Lucas Pouille aura fort à faire en étant opposé à l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas. Corentin Moutet et Clara Burel fouleront également les courts américains pour leur entrée dans le tournoi.

COURT ARTHUR-ASHE

A partir de 18h (heure française)

Alexander Zverev (ALL/N°4) - Sam Querrey (EU)

Ashleigh Barty (AUS/N°1) - Vera Zvonareva (RUS)

A partir de 1h du matin (heure française)

Novak Djokovic (SER/N°1) - Holger Rune (DAN)

Viktorija Golubic (SUI) - Bianca Andreescu (CAN/N°6)

COURT LOUIS-ARMSTRONG

A partir de 17h (heure française)

Karolina Pliskova (RTC/N°4) - Catherine McNally (EU)

Belinda Bencic (SUI/N°11) - Arantxa Rus (PB)

Federico Delbonis (ARG) - Denis Shapovalov (CAN/7)

A partir de 1h du matin (heure française)

Alison Riske (EU) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N°14)

Taylor Fritz (EU) - Alex de Minaur (AUS/N°14)

GRANDSTAND

A partir de 17h (heure française)

Salvatore Caruso (ITA) - Kei Nishikori (JAP)

Jérémy Chardy (FRA) - Matteo Berrettini (ITA/N°6)

Jamie Loeb (EU) - Iga Swiatek (POL/N°7)

Petra Kvitova (RTC/N°10) - Polona Hercog (SLO)

Court 17

A partir de 17h (heure française)

Kwon Soon-woo (COR) - Reilly Opelka (EU/N°22)

Emma Raducanu (GBR) - Stefanie Voegele (SUI)

Gaël Monfils (FRA/N°17) - Federico Coria (ARG)

Anastasia Potapova (RUS) - Jessica Pegula (EU/N°23)

Court 5

A partir de 17h (heure française)

Mackenzie McDonald (EU) - David Goffin (BEL/N°27)

Zarina Diyas (KAZ) - Amanda Anisimova (EU)

Sebastian Korda (EU) - Nikoloz Basilashvili (GEO)

Shelby Rogers (EU) - Madison Brengle (EU)

Court 10

A partir de 17h (heure française)

Marta Kostyuk (UKR) - Maria Sakkari (GRE/N°17)

Paula Badosa (ESP/N°24) - Alison van Uytvanck (BEL)

Max Purcell (AUS) - Jannick Sinner (ITA/N°13)

Fabio Fognini (ITA/N°28) - Vasek Pospisil (CAN)

Court 13

A partir de 17h (heure française)

Aslan Karatsev (RUS/N°21) - Jaume Munar (ESP)

Fiona Ferro (FRA) - Nao Hibino (JAP)

Yoshihito Nishioka (JAP) - Jack Sock (EU)

Misaki Doi (JAP) - Storm Sanders (AUS)

Court 4

A partir de 17h (heure française)

Hailey Baptiste (EU) - Zhang Shuai (CHI)

Martina Trevisan (ITA) - Coco Vandeweghe (EU)

Pablo Carreno Busta (ESP/N°9) - Maxime Cressy (EU)

Jenson Brooksby (EU) - Mikael Ymer (SUE)

Court 6

A partir de 17h (heure française)

Karen Khachanov (RUS/N°25) - Lloyd Harris (AFS)

Clara Burel (FRA) - Clara Tauson (DAN)

Steve Johnson (EU) - Maximilian Marterer (ALL)

Karolina Muchova (RTC/N°22) - Sara Sorribes Tormo (ESP)

Court 7

A partir de 17h (heure française)

Lorenzo Musetti (ITA) - Emilio Nava (EU)

Oscar Otte (ALL) - Lorenzo Sonego (ITA/N°20)

Anett Kontaveit (EST/N°28) - Samantha Stosur (AUS)

Hsieh Su-wei (TAI) - Claire Liu (EU)

Court 8

A partir de 17h (heure française)

Anastasija Sevastova (LET) - Katerina Siniakova (RTC)

Andreas Seppi (ITA) - Marton Fucsovics (HON)

Marco Cecchinato (ITA) - Zachary Svajda (EU)

Court 9

A partir de 17h (heure française)

Pablo Cuevas (URU) - Ernesto Escobedo (EU)

Varvara Gracheva (RUS) - Nuria Parrizas Diaz (ESP)

Tallon Griekspoor (PB) - Jan-Lennard Struff (ALL)

Liudmila Samsonova (RUS) - Katie Boulter (GBR)

Court 11

A partir de 17h (heure française)

Ajla Tomljanovic (AUS) - Katie Volynets (EU)

Hubert Hurkacz (POL/N°10) - Egor Gerasimov (BLR)

Anna Karolina Schmiedlova (SLQ) - Ashlyn Krueger (EU)

Tennys Sandgren (EU) - Ilya Ivashka (BLR)

Court 12

A partir de 17h (heure française)

Dalma Galfi (HON) - Petra Martic (CRO/N°30)

Yannick Hanfmann (ALL) - Alexander Bublik (KAZ/N°31)

Roberto Carballes Baena (ESP) - Tommy Paul (EU)

Lauren Davis (EU) - Viktoriya Tomova (BUL)

Court 14

A partir de 17h (heure française)

Albert Ramos-Vinolas (ESP) - Lucas Pouille (FRA)

Corentin Moutet (FRA) - Stefano Travaglia (ITA)

Sorana Cirstea (ROU) - Veronika Kudermetova (RUS/N°29)

Greet Minnen (BEL) - Nadia Podoroska (ARG)

Court 15

A partir de 17h (heure française)

Denis Kudla (EU) - Laslo Djere (SER)

Jordan Thompson (AUS) - Gianluca Mager (ITA)

Cristina Bucsa (ESP) - Jil Teichmann (SUI)

Danka Kovinic (MTN) - Kristyna Pliskova (RTC)

