Tennis

US Open - Le résumé de Cornet - Jabeur

US OPEN 2021 - Alizé Cornet, 56e mondiale, a été sortie dès le premier tour de l'US Open, battue 7-5, 7-5 par la Tunisienne Ons Jabeur (21e), lundi à New York. Revivez les meilleurs moments de US Open à travers les résumés des matchs en vidéo.

00:03:00, il y a 4 heures