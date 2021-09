L'histoire du jour

Faut-il s'inquiéter pour Novak Djokovic ? Un set perdu contre le débutant Holger Rune, un autre contre Kei Nishikori, et un troisième, cette nuit, face à Jenson Brooksby. Et pas n'importe comment. Le numéro un mondial s'est retrouvé avec un set dans la vue en perdant la première manche 6-1 en 29 minutes. Pas commun pour lui, encore moins en Grand Chelem face à un joueur avec un pedigree limité. Brooksby a joué au plus-que-parfait dans ce premier acte (une seule faute directe), mais quand même.

A vrai dire, jusqu'au milieu de la deuxième manche, Djokovic a parfois semblé un peu perdu, cherchant la solution tactiquement, commettant beaucoup trop de fautes à l'échange, notamment côté coup droit. Il s'en est tiré et, pour être franc, on n'a jamais vraiment tremblé pour lui dans ce huitième de finale. Parce qu'il reste ce monstre physique, une fois revenu à hauteur, le match était terminé. De féroce, l'opposition de Jenson Brooksby est devenue polie.

Un "Djoko smash" fatal : le point qui a résumé le premier set catastrophique de Djokovic

Le champion serbe a donc assuré l'essentiel, une fois de plus. Le voilà à seulement trois marches du Grand Chelem calendaire après ce 25e succès en 25 matches dans les tournois majeurs en 2021. C'est à la fois peu et beaucoup, car sur ce qu'il a montré et peut-être plus encore ce qu'il n'a montré depuis le début de ce tournoi, il apparaît plus "fragile", avec les guillemets de rigueur, qu'il ne l'était par exemple lors du dernier Wimbledon, où la voie royale semblait toute tracée.

Sont-ce les stigmates de sa désillusion olympique ou le poids de l'histoire avec cette quête du Grand Chelem ? Toujours est-il qu'on a connu le Djoker plus impérial. S'il ne monte pas en régime, la suite, sans être impossible (rien ne l'est pour lui) pourrait ne pas être de tout repos avec un éventuel enchaînement Berrettini - Zverev - Tsitsipas. Le Djokovic de la première heure contre Brooksby pourrait ne pas rigoler. Jusqu'ici, il a surtout pris le dessus physiquement, plus que tennistiquement, sur ses quatre premiers adversaires. A partir des quarts de finale, cela risque de ne plus suffire.

Pourtant, il est trop tôt pour déclencher l'alerte rouge. D'abord parce que Djokovic a déjà, par le passé, joué sa participation en mode pianissimo avant de changer de ton et de rythme dans la dernière ligne droite. Ensuite parce que son emprise psychologique sur le reste du monde ne doit pas être sous-estimée. Zverev a beau être sur un nuage et Medvedev peut-être plus fort que jamais, l'équation demeure toujours aussi complexe, même pour eux : gagner un set en Grand Chelem contre Djokovic, c'est à la portée de beaucoup de monde. Mais trois c'est autre chose. Un autre monde, même.

Son quart de finale contre Matteo Berrettini aura valeur de révélateur. L'Italien s'est montré plus solide que réellement impressionnant jusqu'ici, mais il a des armes pour enquiquiner Djokovic. Là, nous saurons si ce dernier est capable de changer de braquet avant le sprint final, celui qui doit le mener vers le plus grand fait d'armes de sa carrière et le plus grand exploit du tennis moderne.

The Hit of the night

Comme expliqué ci-dessous, la première moitié du match entre Novak Djokovic et Jenson Brooksby suffirait à nourrir un bon quart d'heure d'un best of de la quinzaine. Alors, puisqu'il fallait choisir, voici ce point, remporté par le jeune Américain. C'était au cœur du deuxième set, quand Novak Djokovic ne lui avait pas encore volé ses jambes et ses poumons.

On a aimé

La tornade Raducanu. Là, ça devient franchement très impressionnant. Emma Raducanu, 18 ans, issue des qualifications, n'a toujours pas perdu un set à Flushing. Qualifications comprises, justement, elle a remporté ses sept matches sans perdre une manche. Et ses deux dernières sorties ont même viré à la boucherie.

Après le 6-0, 6-1 infligée à Sara Sorribes Tormo en 16es de finale, la Britannique a éparpillé Shelby Rogers 6-2, 6-1 sur le Ashe, en 1h06. Et encore, Rogers avait pris les deux premiers jeux du match. On ne sait pas qui, quand ou comment la jeune Raducanu pourra être arrêtée, mais là, elle ressemble plus à Steffi Graf en mode 1988 qu'à la 150e mondiale qu'elle est officiellement (plus pour longtemps).

Le 2e set du match Djokovic-Brooksby. En termes d'intensité, sans aucun doute un des plus beaux de ce tournoi. Sans parler de l'orgie d'échanges dantesques qui se sont accumulés. Il y aurait de quoi faire un Top 10 de la quinzaine rien que sur cette manche. Le score (6-3 Djokovic) rend bien mal justice à ce que fut cette manche, qui s'est étirée sur 68 minutes. Pour neuf jeux. Le set a coûté cher au jeune Américain, qui y a laissé trop de plumes, mais que c'était beau !

Zverev qui s'assume. C'était, sur le papier, l'affiche la plus relevée des huitièmes de finale chez les hommes et un premier gros test pour Alexander Zverev. C'est peu dire que l'Allemand l'a passé de manière convaincante. Sans ce mauvais jeu au troisième set qui a relancé Jannik Sinner et l'a contraint à évoluer sur un fil dans le tie-break, il aurait même signé le match parfait. Mais on chipote. Zverev reste dans la ligne de ce qu'il a montré depuis les Jeux de Tokyo. Dans sa série de 15 victoires de rang, la dernière en date n'est pas la moins convaincante. S'il garde ce cap, il sera dur à battre.

On n'a pas aimé

Opelka, service non compris. Contrairement à la caricature que l'on dresse parfois de lui, Reilly Opelka n'a pas qu'un service. Mais cela reste la base du jeu du géant américain. Il l'a abandonné mardi, et Reilly s'est retrouvé fort dépourvu quand Harris fut venu. Face au Sud-Africain, il n'a remporté que 72% des points derrière sa première balle et 33 sur sa seconde. Dans les deux cas, un taux de réussite très bas selon ses standards. "Ce n'est pas vraiment mon habitude, mais j'ai vraiment très mal servi", a concédé Opelka.

Le bilan américain. Il y a eu de belles surprises et une embellie inattendue chez les hommes. Mais le cap des huitièmes de finale a été fatal aux Américains. Après Frances Tiafoe dimanche, Shelby Rogers, Jenson Brooksby et Reilly Opelka ont rendu les armes lundi. Il n'y aura donc aucun représentant de l'Oncle Sam en quarts de finale des deux tableaux de simple. Et ça, c'est tout simplement historique. Jamais les quarts de l'US Open ne s'étaient tenus sans le moindre Américain ou la moindre Américaine.

Juste pour savoir...

Novak Djokovic était-il nerveux ou très nerveux en début de match face à Jenson Brooksby ?

Sur ce que nous avons vu jusqu'ici, qui est la plus grande menace pour le numéro un mondial ? Zverev ou Medvedev ?

Pour vous, la plus grande sensation de la quinzaine, c'est : Leylah Fernandez ? Emma Raducanu ? Carlos Alcaraz ? Botic van de Zandschulp ? Il y a le choix...

Y a-t-il une favorite dans le tableau féminin ?

La décla du jour : Shelby Rogers

J'aimerais que les réseaux sociaux n'existent pas.

Une phrase lâchée par Shelby Rogers après le torrent d'insultes et de menaces reçues par Sloane Stephens suite à son élimination, issus de parieurs mécontents. "C'est malheureux, a ajouté l'Américaine. Parfois, ça vous bouffe la tête. Les réseaux sociaux ne dictent pas ce que je fais sur le court, la façon dont je m'entraîne, mais j'aimerais qu'ils n'existent pas. C'est vraiment dur."

La stat de Jeu, Set et Maths

Grâce à cette victoire face à Jenson Brooksby, Novak Djokovic compte désormais 8 victoires en Grand Chelem après avoir été mené 1 set à 0 cette saison. Un record pour une seule et même saison depuis le début de l'ère Open. Pour donner une idée, de ses débuts en Grand Chelem jusqu'à fin 2020, le Serbe avait remporté… huit matches en ayant perdu le premier set. Il a donc doublé la mise au cours des quatre derniers Majeurs.

Novak Djokovic - 8 victoires (2021) / 0 défaite

Rod Laver - 7 victoires (1969) / 0 défaite

Ivan Lendl - 7 victoires (1984) / 2 défaites

Ivan Lendl - 7 victoires (1987) / 2 défaites

Pete Sampras - 7 victoires (1995) / 1 défaite

Les 8 victoires de Novak Djokovic :

1. Open d'Australie (1/4) : vs Alexander Zverev 6/7 6/2 6/4 7/6

2. Roland Garros (16e) : vs Lorenzo Musetti 6/7 6/7 6/1 6/0 4/0 ab.

3. Roland Garros (1/2) : vs Rafael Nadal 3/6 6/3 7/6 6/2

4. Roland Garros (F) : vs Stefanos Tsitsipas 6/7 2/6 6/3 6/2 6/4

5. Wimbledon (1er tour) : vs Jack Draper 4/6 6/1 6/2 6/2

6. Wimbledon (F) : vs Matteo Berrettini 6/7 6/4 6/4 6/3

7. US Open (16e) : vs Kei Nishikori (6/7 6/3 6/3 6/2)

8. US Open (8e) : vs Jenson Brooksby (1/6 6/3 6/2 6/2)

Le match à ne pas rater mardi : Auger-Aliassime - Alcaraz

Ce n'est certainement pas un hasard si les organisateurs ont décidé de placer cette affiche en dernier match de la "night session" en cette première journée de quarts de finale. Il n'a que 18 ans, mais Carlos Alcaraz est déjà plus "bankable" que bien des vétérans du circuit. Le public new-yorkais, enthousiasmé par son jeu autant que sa personnalité, l'a adopté. Sachant que Félix Auger-Aliassime est lui aussi très apprécié à New York, le Arthur-Ashe pourrait s'embraser mardi soir.

Le parfum de la nouveauté et ce pressentiment que cette affiche pourrait bien devenir récurrente au très haut niveau dans les années à venir finissent de donner envie. Espérons qu'il y a un match, un vrai. Deux interrogations en forme de clés : le physique d'Alcaraz, l'approche psychologique d'Auger-Aliassime. Le jeune Espagnol vient de disputer deux gros matches en cinq sets et il s'est fait manipuler lors de son huitième face à Peter Gojowczyk. Aussi phénoménal soit-il, l'élève de Juan Carlos Ferrero aura-t-il suffisamment de réserves à disposition ?

De l'autre côté du filet, la gestion de l'événement par Félix Auger-Aliassime sera décisive. Ce n'est que son deuxième quart de finale en Grand Chelem et il n'a encore que 21 ans, mais dans le contexte de ce quart de finale, le "vieux", c'est lui. Malgré la "hype" autour de Carlos Alcaraz, FAA est le favori. Avec la perspective d'une première demi-finale majeure au bout, c'est lui qui aura le plus à perdre. A lui de rester calme, comme il a su le faire face à Frances Tiafoe. Même si tout New York a les yeux qui brillent devant le jeune Carlos, le Québécois a toutes les armes pour passer.

