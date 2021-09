L'histoire du jour

A une époque où le dernier qui a gagné a raison pour toujours et le dernier à avoir perdu est un moins que rien pour l'éternité, à l'heure des analyses en mode poisson rouge, Félix Auger-Aliassime est un cas d'école. Son émergence très précoce avait fait naître, légitimement, les plus grands espoirs à son endroit. Puis il a eu besoin de temps. Ce n'est ni un crime ni un drame. C'était normal. Le Québécois a tourné autour de la ligne de flottaison du Top 20 pendant deux ans. Mais la patience n'est pas la vertu première du moment. C'est tout ou rien. Et puisque ce n'était pas tout, c'était donc rien.

Pire, l'arrivée, au fil des mois, de joueurs encore plus jeunes que lui, comme Jannik Sinner, Lorenzo Musetti ou Carlos Alcaraz, avaient amorcé un processus de ringardisation. Alors, on a commencé à entendre et lire des jugements définitifs. De la même manière qu'un Zverev était bon à jeter aux orties parce qu'il calait en Grand Chelem, Auger-Aliassime a eu droit, lui aussi, aux "Il n'y arrivera jamais". Mais le 8 août dernier, il y a tout juste un mois, le Montréalais a fêté ses 21 ans. 21, pas 32.

"Il est jeune, il a battu des records de précocité depuis deux-trois ans alors on pense qu'il n'a peur de rien. Mais il a peur de tout. Il est comme tout le monde. Et pourtant, il est fort, Félix. Mais il se pose plein de questions. Alors je lui dis "vas-y, pose-les-toi, et réponds-y". C'est vrai, il a plafonné. Son incapacité chronique à décrocher son premier titre (huit finales perdues, quand même...) inquiétait. En réalité, Auger-Aliassime se posait beaucoup de questions. En novembre 2020, dans un entretien qu'il avait accordé à Eurosport , Gilles Simon, qui échange beaucoup avec FAA, avait évoqué ses difficultés du moment :".

Quelque chose nous dit qu'il est en train de trouver les réponses. Souvent, un jeune joueur reste un peu bloqué dans l'escalier, plus longtemps qu'il ne le souhaiterait. Puis, subitement, il grimpe plusieurs marches. Ces marches sur lesquelles il butait en permanence lui paraissent soudain beaucoup moins raides. Certains grimpent jusqu'en haut très tôt, d'autres n'y arrivent jamais. Félix, lui, avance vite, mais par paliers. Son ascension se fait avec des ruptures de pente. Mais quand ça (re)monte, ça monte vite.

Parce qu'il a digéré beaucoup de choses ces derniers temps, il crève ses plafonds de verre en cet été 2021. Premier quart de finale en Grand Chelem et, deux mois plus tard, sa première demie, à l'US Open. Alors, oui, il a bénéficié de l'abandon de Carlos Alcaraz mardi. Mais cela ne lui enlève rien. Lui était prêt, tennistiquement, mentalement et physiquement à jouer ce match. Alcaraz l'était sans doute sur les deux premiers plans, pas sur le troisième. Dommage pour lui. Son heure viendra. Celle de Félix Auger-Aliassime était maintenant.

Il n'est pas encore parfait, Félix. Parfois, il se tend, ce qui lui complique la vie. Ce fut le cas en huitièmes contre Frances Tiafoe, qu'il aurait dû dominer encore plus vite et plus nettement. C'est souvent quand il n'a pas de raison de s'en faire que ça coince. Comme contre Alcaraz, au premier set. Il breake, tout va bien, et brusquement, il sert moins bien. Il caviarde un ou deux points. Le gentil Félix doit cultiver son côté tueur. Apprendre à maintenir la tête de l'adversaire sous l'eau. Là encore, tout est normal. Il dompte de plus en plus souvent cette émotivité et peu à peu, les questions dont parlait Gilles Simon se font plus rares, les réponses plus nombreuses.

Après ce grand bond en avant estival, peut-il désormais franchir un pas de géant et battre Daniil Medvedev vendredi ? Car c'en est un. Un monde sépare une demie d'une finale de Grand Chelem et un titre d'une finale plus encore. La raison nous fait dire que non, surtout compte tenu de l'étoffe de l'adversaire. Medvedev est presque un vieux routier du dernier carré désormais. Mais après tout, qui sait ? Félix Auger-Aliassime va s'avancer dans l'inconnu. Qui peut dire comment il réagira dans ce territoire encore jamais exploré ? Il le saura vendredi et nous avec lui. Et si ça se passe mal, ne lui tombez pas dessus. Rien ne sera fini pour lui. Au contraire, tout commence.

On a aimé

Le premier set perdu par Medvedev. Non qu'on lui souhaite du mal. Bien au contraire. Qualifié pour les demi-finales, Daniil Medvedev a cédé son premier set de la quinzaine contre Botic Van de Zandschulp. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'était presque trop facile à 6-3, 6-0 et cette manche perdue a valeur de coup de pied aux fesses qui pourrait être salutaire. Contraint d'être davantage en éveil, le Russe a passé un petit test. Il a bien réagi et a fait ce qu'il fallait pour ne pas s'embarquer dans une cinquième manche périlleuse. Cette (petite) alerte peut s'avérer être un mal pour un bien.

Le quart de finale Fernandez-Svitolina. Formidable. Nous vivons un US Open de très bonne facture et c'est notamment le cas dans le tableau féminin. Malgré l'absence de Serena Williams et les disparitions précoces de la tenante du titre Naomi Osaka et de la numéro un mondiale Ashleigh Barty, les matches de qualité s'enchaînent. En grande partie grâce au vent de jeunesse qui souffle sur Flushing. Leylah Fernandez et Elina Svitolina ont offert un bijou de match au public du Arthur-Ashe. Du spectacle, du suspense, de l'émotion, il n'a rien manqué. Et le rêve éveillé continue pour la jeune Canadienne, qualifiée 7-6 au troisième contre madame Monfils.

On n'a pas aimé

Le très décevant Sabalenka-Krejcikova. L'exception qui confirme la règle. Nous venons de souligner la remarquable qualité d'ensemble du dernier Grand Chelem de la saison. Mais alors, ce quart de finale entre Aryna Sabalenka et Barbora Krejcikova ne restera pas dans les mémoires. Vraiment pas. La gagnante de Roland-Garros a livré une bouillie de match et, en dépit de sa très large victoire (6-1, 6-4), la Biélorusse est loin d'avoir rendu une copie immaculée.

Elle l'a d'ailleurs reconnu elle-même. "Je ne bougeais pas bien aujourd'hui, a-t-elle admis. Et mon service, je ne dirais pas que c'était horrible, mais ce n'était pas bon." Résultat, sitôt sortie du court, elle est partie taper la balle à l'entraînement. "Peut-être que mon staff n'était pas content de mon niveau de jeu", a-t-elle plaisanté... à moitié.

Voir Carlos Alcaraz finir son tournoi en queue de poisson. Son parcours avait été si magnifique, et il avait tellement séduit qu'on aurait préféré voir Carlos Alcaraz s'arrêter autrement que sur un abandon. Lui aussi, on l'imagine. La brutalité de sa décision a pu surprendre, mais elle était sûrement sage. Nous ne sommes pas dans sa cuisse. C'est dommage pour lui, et pour nous, car ce quart de finale contre Félix Auger-Aliassime était vraiment une des affiches les plus excitantes du tournoi. Tant pis.

Juste pour savoir...

On a débouché le champagne (ou le sirop d'érable) à Montréal ? Félix Auger-Aliassime et Leylah Fernandez sont tous deux natifs de la métropole québécoise. Deux demi-finalistes dans cet US Open, un chez les messieurs, une chez les dames, quelle réussite pour le tennis canadien...

Qui de Zverev ou Bencic a le plus de chances de réussir un magistral doublé Jeux Olympiques - US Open ? Les deux, peut-être...

Stop ou encore mercredi pour Djokovic dans l'opération Grand Chelem ?

Elina Svitolina arrivera-t-elle à passer le cap en Grand Chelem ? Six quarts de finale et deux demies pour l'Ukrainienne, mais aucune finale. Le plafond de verre, encore, quand on s'avance dans la deuxième semaine...

La décla du jour : Daniil Medvedev

Djokovic ? Je ne pense pas à lui. Ça ne sert à rien parce que, comme on l'a vu, tout le monde peut battre tout le monde. Si je suis en finale et qu'il est là, je serai très content. Lui aussi, j'imagine. Comme on ne joue pas le même jour, je regarde ses matches, parce que j'aime le tennis. Mais ça ne va pas plus loin.

La stat de Jeu, Set et Maths

Felix Auger-Aliassime n'est que le troisième joueur de l'ère Open - et le premier depuis Cédric Pioline en 1993- à atteindre les demi-finales de l'US Open alors qu'il n'a pas encore remporté le moindre titre sur le circuit principal. Les deux précédents ?

1978 : John McEnroe (0 titre, 1 finale)

1993 : Cédric Pioline (0 titre, 2 finales)

2021 : Félix Auger Aliassime (0 titre, 8 finales)

Le match à ne pas rater mardi : Djokovic - Berrettini

Le plus dur commence pour Novak Djokovic. En théorie, en tout cas. Pas forcément impérial depuis le début du tournoi, il a déjà lâché trois sets en route, mais le Serbe possédait une marge trop importante sur ses premiers adversaires pour être mis durablement en difficulté.

Maintenant, il le sait, il va devoir changer de braquet pour conquérir ce fameux Grand Chelem, sur toutes les lèvres à New York. Djokovic ne peut échapper au sujet, omniprésent dans les conversations et sans doute dans sa tête, même s'il s'échine de manière bien compréhensible à vouloir rester dans l'instant présent.

L'instant présent, mercredi soir (en deuxième match de la night session), ce sera Matteo Berrettini. L'Italien n'a pas complètement convaincu lui non plus jusqu'ici, mais avec ses armes traditionnelles (gros service, énorme coup droit, ou l'inverse), il devrait proposer une opposition d'une autre envergure.

Dès lors, deux hypothèses : ou Djokovic reste branché sur courant alternatif et il pourrait ne pas rigoler sur le Arthur-Ashe, ou bien il monte au contraire en régime, comme il le fait si souvent en seconde semaine de Grand Chelem. Dans le deuxième cas, on voit mal comment ce duel pourrait ne pas s'achever comme ceux de Roland-Garros et Wimbledon entre les deux hommes. Tout dépend de lui. C'est son luxe.

