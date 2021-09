Tennis

US Open - Le toit ne suffit pas : la pluie tombe sur le court Louis Armstrong

US OPEN 2021 - La pluie a forcé l'arbitre à interrompre le match entre Kevin Anderson et Diego Schwartzman à la fin du premier set, mercredi, à New York. Malgré la présence du toit, l'eau a tout de même pénétré sur le court. Les deux hommes ont finalement terminé leur match sur le court Arthur Ashe un long moment après.

00:01:52, il y a une heure