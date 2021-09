Medvedev - Evans

Leur parcours

Daniil Medvedev

1er tour : bat Richard Gasquet [FRA] 6-4, 6-3, 6-1

2e tour : bat Dominic Koepfer [ALL] 6-4, 6-1, 6-2

3e tour : bat Pablo Andujar [ESP] 6-0, 6-4, 6-3

Daniel Evans

1er tour : bat Thiago Monteiro [BRE] 6-3, 6-7(6), 6-4, 6-1

2e tour : bat Marcos Giron [E-U] 6-4, 7-6(3), 2-6, 6-3

3e tour : bat Alexei Popyrin [AUS] 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6(1)

Les face-à-face : Aucun précédent

Réglé comme une pendule. Ou comme un métronome. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier Daniil Medvedev dans ce début d'US Open. Il n'a dépassé les deux heures dans aucun de ses trois premiers matches, Richard Gasquet étant celui de ses adversaires qui lui a ravi le plus de jeux dans une partie (8 seulement). C'est simple, la première semaine du numéro 2 mondial a frôlé la perfection, surfant sur la confiance accumulée par son titre à Toronto suivi d'une demi-finale à Cincinnati. Demi-finaliste l'an passé, finaliste en 2019, Medvedev se régale sur les courts de Flushing Meadows où il a noué une relation particulière avec le public malgré les soubresauts d'il y a deux ans.

Medvedev était tout simplement injouable : le résumé de sa victoire face à Andujar

Très impressionnant, il s'était déjà imposé comme le rival numéro 1 de Novak Djokovic sur dur en début d'année à Melbourne et on voit mal Daniel Evans lui poser des problèmes insurmontables. Certes, le Britannique connaît sa meilleure saison sur le circuit - il est d'ailleurs tête de série 24 du tournoi - et a montré de sacrées ressources mentales pour remonter deux sets à Alexei Popyrin au tour précédent. Mais il ne s'agit que de son deuxième huitième de finale en Grand Chelem en carrière (après l'Open d'Australie 2017) et il devrait payer ses efforts et ce manque d'expérience à ce stade. Peut-être peut-il perturber quelque peu son adversaire avec son slice de revers, mais Medvedev donne trop d'assurances en ce moment pour l'imaginer chuter.

Schwartzman - Van de Zandschulp

Leur parcours

Diego Schwartzman

1er tour : bat Ricardas Berankis [LIT] 7-5, 6-3, 6-3

2e tour : bat Kevin Anderson [RSA] 7-6(4), 6-3, 6-4

3e tour : bat Alex Molcan [SVQ] 6-4, 6-3, 6-3

Botic Van de Zandschulp

1er tour : bat Carlos Taberner [ESP] 2-6, 3-6, 6-4, 7-5, 6-3

2e tour : bat Casper Ruud [NOR/N.8] 3-6, 6-4, 6-3, 6-4

3e tour : bat Facundo Bagnis [ARG] 3-6, 6-0, 6-2, 6-2

Les face-à-face : Aucun précédent

Là encore, le favori semble clair. Du moins à première vue. Diego Schwartzman n'a pas concédé le moindre set non plus depuis le début de sa quinzaine new-yorkaise et la tête de série numéro 11 du tournoi se présente en seconde semaine avec de solides références. Il compte une demi-finale et quatre quarts de finale en Grand Chelem sur les quatre dernières saisons dont deux à l'US Open (2017 et 2019). Avant tout spécialiste de terre battue à ses débuts, la mobylette argentine a fait du chemin depuis et s'est imposée comme une des références du jeu de fond de court. Même si son exercice 2021 est moins convaincant, "El Peque" reste une valeur sûre comme l'a confirmé son nouveau quart sur l'ocre parisien.

Van de Zandschulp, le rêve continue : le résumé de sa qualification en 8e de finale

Et il n'est pas du genre à sous-estimer ses adversaires même s'ils sont issus des qualifications, Alex Molcan peut en témoigner. Néanmoins, on ne va pas enterrer d'emblée Botic Van de Zandschulp. S'il n'a glané ses premières victoires sur le circuit ATP que cette année, le Néerlandais semble fait pour jouer sur les grandes scènes : il a participé aux grands tableaux des quatre Majeurs cette année, sortant à chaque fois des qualifs sauf à Wimbledon où il a bénéficié du statut de "lucky loser". En pleine confiance, il reste donc sur 6 victoires et a montré des ressources surprenantes puisqu'il s'en est sorti à chaque fois en perdant le premier set. Une chose est sûre : "VDZ" ne fera pas de complexes, une nouvelle surprise n'est pas à écarter.

Alcaraz - Gojowczyk

Leur parcours

Carlos Alcaraz

1er tour : bat Cameron Norrie [GBR/N.26] 6-4, 6-4, 6-3

2e tour : bat Arthur Rinderknech [FRA] 7-6(6), 4-6, 6-1, 6-4

3e tour : bat Stefanos Tsitsipas [GRE/N.3] 6-3, 4-6, 7-6(2), 0-6, 7-6(5)

Peter Gojowczyk

1er tour : bat Ugo Humbert [FRA/N.23] 1-6, 6-1, 6-2, 5-7, 6-4

2e tour : bat Dusan Lajovic [SRB] 2-6, 6-4, 2-6, 7-5, 6-4

3e tour : bat Henri Laaksonen [SUI/Q] 3-6, 6-3, 6-1, 6-4

Les face-à-face : Aucun précédent

Tout a été dit (ou presque) sur Carlos Alcaraz. A 18 ans, le protégé de Juan Carlos Ferrero était déjà, avant cet US Open, l'une des perspectives les plus excitantes pour le circuit des années futures. Mais le jeune homme est pressé de faire ses preuves, Cameron Norrie dès le 1er tour et surtout Stefanos Tsitsipas l'ont appris à leurs dépens. Sa précocité le fait entrer dans les records de l'histoire récente du tennis : il est le plus jeune joueur à figurer en seconde semaine d'un tournoi du Grand Chelem depuis Andreï Medvedev il y a quasiment 30 ans (l'Ukrainien avait 17 ans et 281 jours à Roland-Garros en 1992).

Cinq sets, 4h06 de combat, pour un acte de naissance : cet Alcaraz-Tsitsipas était monumental

Mais plus que ces chiffres, c'est l'impression de concentration intense, de détermination, de confiance en soi qui étourdit. Et évidemment le jeu du gamin, la violence de ses coups qui ont décontenancé le numéro 3 mondial. Les perspectives de quart voire de demi-finale s'ouvrent clairement pour Alcaraz désormais, reste que le plus dur l'attend peut-être désormais : le match d'après. Difficile de digérer un tel exploit, et Peter Gojowczyk, issu des qualifications, qui vit lui aussi un rêve éveillé à Flushing, a une bonne tête de piège parfait. L'Allemand est un survivant dans ce tournoi, après notamment deux victoires en cinq sets lors de ses deux premiers tours, Ugo Humbert en est d'ailleurs sûrement encore frustré. Avec le statut de favori, comment réagira l'Espagnol ? Il y a tout de même de quoi être optimiste, vu sa gestion des émotions jusqu'ici.

Auger-Aliassime - Tiafoe

Leur parcours

Félix Auger-Aliassime

1er tour : bat Evgeny Donskoy [RUS/Q] 7-6(0), 3-6, 7-6(1), 7-6(8)

2e tour : bat Bernabe Zapata Miralles [ESP/LL] 7-6(5), 6-3, 6-2

3e tour : bat Roberto Bautista Agut [ESP/N.18] 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3

Frances Tiafoe

1er tour : bat Christopher Eubanks [E-U/Q] 7-6(8), 5-7, 6-3, 6-4

2e tour : bat Guido Pella [ARG] 6-1, 6-2, 7-5

3e tour : bat Andrey Rublev [RUS/N.5] 4-6, 6-3, 7-6(6), 4-6, 6-1

Les face-à-face : Aucun précédent

Mine de rien, il prend désormais ses marques sur les plus grandes scènes. Pour la quatrième fois sur les six derniers Majeurs, Félix Auger-Aliassime est au rendez-vous des huitièmes de finale. Le Canadien de 21 ans n'a plus que Roland-Garros (où il n'a pas encore gagné un match) à apprivoiser. Après deux premiers matches perfectibles, il a passé un sacré test face à Roberto Bautista Agut, résistant au retour du diable vauvert de l'accrocheur Espagnol. La manière dont il a su reprendre la direction des opérations dans le cinquième set atteste de véritables et intéressants progrès sur le plan mental.

Puissance, jeu d’acteur et public bouillant : Tiafoe a remporté un duel explosif face à Rublev

Le protégé de Toni Nadal a un vrai coup à jouer dans cette US Open, quelques semaines après avoir atteint son premier quart de finale en Grand Chelem à Wimbledon, car Andrey Rublev qui lui était promis à ce stade a disparu. La faute à un Frances Tiafoe survolté devant son public. Le puncheur américain aime Flushing où il avait déjà atteint la seconde semaine l'an dernier. Il adore surtout les "night sessions" électriques, comme celle qui se prépare. En cas de victoire, il égalerait sa meilleure performance dans un tournoi de cette envergure (quart de finale à l'Open d'Australie 2019). "F2A" part peut-être avec une petite longueur d'avance compte tenu de sa régularité, mais ce duel sous les spotlights du Arthur-Ashe s'annonce passionnant et explosif.

