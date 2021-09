Tennis

US OPEN - Point spectaculaire - Une volée-réflexe puis une autre en déséquilibre : Quand Djokovic fait le show au filet

US OPEN 2021 - Vainqueur en quatre sets et plus de trois heures et demie de Kei Nishikori samedi, Novak Djokovic a gratifié le public du court Arthur-Ashe de quelques "hot shots", dont celui-ci en toute fin de partie, où il a fait apprécié ses aptitudes dans le rôle du volleyeur.

00:00:48, il y a 20 minutes